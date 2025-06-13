البرلمان العربي: الاعتداءات الإسرائيلية على إيران انتهاك صارخ

البلاد _ القاهرة

أدان البرلمان العربي الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أنه يشكل خطرًا بالغًا وتصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

ودعا البرلمان، في بيان اليوم، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، مجددًا تحذيره من خطورة إشعال فتيل العنف والفوضى بالمنطقة وتوسيع رقعة الصراع وتفاقم حالة عدم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مطالبًا بضرورة وقف هذا التصعيد حتى لا تنزلق المنطقة لحافة الهاوية.