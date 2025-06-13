ترمب يحث إيران للتوصل إلى اتفاق قبل فقدان كل شيء

وقال الرئيس الأمريكي في تعليقه على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت إيران: “منحنا إيران فرصة تلو الأخرى لإبرام اتفاق”، مبيناً منح طهران مهلة 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نووي قبل الضربات الإسرائيلية، لكنه أضاف أن طهران الآن أمامها فرصة ثانية.

وأضاف على منصته “تروث سوشيال”: “على إيران إنهاء هذا الوضع. وقع بالفعل موت ودمار واسع، لكن لا يزال الوقت متاحاً لوقف هذه المذبحة بالنظر إلى وجود خطة للهجمات القادمة بالفعل، وستكون أكثر عدوانية”.

ومضى ترمب قائلاً وفقاً لـ”فوكس نيوز”: “إيران لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية، وإن الولايات المتحدة تأمل في عودة طهران إلى طاولة المفاوضات”، وذلك في إشارة إلى الجولة المقبلة من المباحثات النووية بين طهران وواشنطن، والتي كانت مقررة الأحد في مسقط.

يأتي ذلك فيما أعلن مسؤول أمريكي أنّ الولايات المتّحدة لا تزال تأمل بإجراء محادثات مع إيران حول ملفها النووي في مسقط الأحد، حتى بعد الغارات الإسرائيلية الواسعة النطاق التي استهدفت إيران فجر اليوم.