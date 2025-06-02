وصول أفواج “الحج المباشر ” إلى مكة المكرمة

البلاد – مكة المكرمة

وصلت أفواج حجاج ألمانيا وفرنسا وهولندا من فئة الحج المباشر إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

واستقبلت مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) ممثلة بذراعها ” إكرام الضيف ” عبر مركز الضيافة رقم 180 الحجاج ببرامج استقبال منوعة أظهرت فيها الضيافة والكرم السعودي وقدم فيها الهدايا والوجبات ورش على ضيوف الرحمن الورود وقدم لهم ماء زمزم.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الحج المباشر في إكرام الضيف د. فايز معاجيني أنهم يستقبلون لأول مرة هذا العام حجاج هذي الفئة المكونة من ضيوف الرحمن القادمين من الدول التي لايوجد فيها بعثات حج، ويشكل المسلمون فيها أقليات مثل دول أوروبا وأستراليا والأمريكتين، مفيداً أن إكرام سوف تقدم الخدمة لـ2500 حاج قادمين من 70 دولة حوّل العالم.



وكشف الدكتور فايز عن إعداد برامج توعوية لحجاج الحج المباشر عبر الزوم، قدمها نخبة من الأكاديمين والمختصين السعوديين والسعوديات ليشرحوا للحجاج أنظمة وتعليمات المملكة والرسائل التوعوية الصحية وشرح مفصل عن النسك.

وشدد معاجيني على أن هذي الخدمة التي وضعتها وزارة الحج والعمرة سهلت على هذي الفئات في دول يعتبرون فيها أقلية ولايوجد لديهم بعثات حج أداء النسك بيسر وسهولة وأمان.

وحول آلية قدومهم للحج، أوضح مدير إدارة الحج المباشر أنه عبر الدخول على المسار واختيار الباقة الملائمة واختيار الجهة مقدمة الخدمة من أرباب الطوائف ليحصل بعدها على التأشيرة ويأتي لأداء نسكه بسلاسة وسهولة.



من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لإكرام الضيف أ. سعودي عيد أن إكرام الضيف على أتم الجاهزية لاستقبال قرابة 150 ألف حاج من مختلف قارات العالم.

ورحب عيد بحجاج كل الدول التي تشرف بخدمتها، مشدداً على سعيهم بكافة إمكاناتهم إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيدها الله- للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من ضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.