أكبر منظومة في العالم.. 155000 ألف طن طاقة تبريد المسجد الحرام

عبداللطيف السيدح مكة المكرمة

في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم حج هذا العام 1446هـ، تُفعّل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة تبريد هي الأكبر من نوعها في العالم، بطاقة تبلغ (155,000) طن تبريد، لتوفير بيئة روحانية مريحة وآمنة لملايين الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم.

ويعتمد المسجد الحرام على محطتين رئيستين هما: محطة الشامية بقدرة (120,000) طن، ومحطة أجياد بطاقة (35,000) طن، لتغطية التوسعات والمساحات الشاسعة داخل الحرم. وتعمل هذه الأنظمة على الحفاظ على درجات حرارة معتدلة تتراوح بين (22 – 24) درجة مئوية، وسط استخدام تقنيات تنقية هواء متقدمة تزيل 95% من الشوائب، ما يضمن جودة هواء مثالية تليق بضيوف الرحمن.

وتُنفذ الهيئة أعمال صيانة استباقية ومتواصلة تشمل استبدال قطع الغيار، وتأمين مواقع العمل، وإدارة الموارد بكفاءة، بما يواكب المتطلبات التشغيلية المرتفعة خلال موسم الحج، ويسهم في تعزيز استدامة الخدمات المقدمة في أطهر بقاع الأرض.

وتؤكد الهيئة أن هذه الجهود جزء من رؤية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بتجربة الحاج، وتوفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة أثناء أدائهم للمناسك، في ظل ظروف مناخية قد تكون قاسية في بعض فترات الموسم.