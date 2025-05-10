الأولى الرياضة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة 3 ذي الحجة 1446هـ بجدة

الرياض- واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تقام يوم الجمعة 3 ذي الحجة 1446هـ الموافق 30 مايو 2025م، المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2024- 2025، بين فريقي الاتحاد والقادسية، وذلك على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على رعايته الكريمة لهذا الحدث الكبير. وقال:” إن هذه الرعاية الكريمة تمثل امتدادًا للدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة- أيدَّها الله- للقطاع الرياضي، وتعزيزًا لمسيرة التمكين التي جعلت من الرياضة إحدى أدوات التطوير الشامل، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ونحن ماضون- بعون الله- في بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات الوطن، ورفع رايته في مختلف المحافل الإقليمية والدولية”. وهنأ سموه فريقي الاتحاد والقادسية على بلوغهما النهائي الكبير، متمنيًا لهما التوفيق في تقديم مباراة تليق بقيمة المناسبة والرعاية الملكية الكريمة، وتعكس ما تشهده كرة القدم السعودية من تطور في المستوى والتنافسية.