الرياضة نادي القادسية يحصد ذهب ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2025

البلاد- الدمام حصد نادي القادسية عدداً من الجوائز المطروحة في حفل جوائز ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2025، “2025 Transform Awards MEA”، التي جاءت في ثلاث فئات مختلفة. الجائزة الأولى التي ترشح لها نادي القادسية كانت الجائزة الذهبية عن فئة “أفضل هوية بصرية في قطاع الرياضة والترفيه”، وتُمنح هذه الجائزة للهوية البصرية المتميزة في القطاع، مع التركيز على التصميم الذي يعكس روح المجال ويعزز من تفاعل الجمهور. أما الجائزة الثانية، فكانت ذهبية أيضاً، في فئة “أفضل استخدام للخطوط الطباعية”، وتُمنح هذه الجائزة للمشاريع التي تُظهر استخداماً مبتكراً وفعّالاً للخطوط الطباعية في تصميم الهوية البصرية، مما يسهم في تعزيز الرسالة البصرية للعلامة التجارية. فيما جاءت الجائزة الثالثة فضية، عن فئة “أفضل إستراتيجية إبداعية (الأعمال)”، وتُمنح للمشاريع التي تُظهر تفكيراً استراتيجياً مبتكراً في تطوير العلامة التجارية، مع التركيز على الإبداع والتميّز. ويُعد الحفل حدثاً مرموقاً يُنظَّم سنوياً من قبل مجلة Transform، وأقيم هذا العام في دبي، حيث يحتفي بالتميّز في استراتيجيات العلامات التجارية، والإبداع، والتصميم، عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وقد تم تقييم المشاركين في جوائز هذا العام من قبل لجنة تحكيم مرموقة تضم خبراء ومؤسسات بارزة. وتُمنح الجوائز ضمن فئات تشمل المحتوى، والتنفيذ، والتقييم، والاستراتيجية، ويُعد الحدث منصة رئيسية للاحتفاء بالابتكار في تطوير العلامات التجارية. ويُعتبر ترشيح حملة نادي القادسية في هذه الفئات شهادة على الجهود الإبداعية والاستراتيجية المبذولة في تطوير هوية النادي، ويُعزز من مكانته في الساحة الرياضية والإعلامية. وكان في استلام الجوائز المقدّمة للنادي، الأستاذ فهد الصيعري، المدير التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي لنادي القادسية، والذي أكد بدوره أن هذه الجوائز تُثبت أن القادسية يمضي وفق استراتيجية علمية ومؤسسية، وتعكس حجم العمل الكبير الذي تم خلال الفترة الأخيرة في مجالات الإبداع، سواء على المستوى الرياضي أو المجتمعي. وأشار إلى أن هذه الجوائز لا تُعد نهاية المطاف، بل تشكّل حافزاً للاستمرار في مسيرة التطوير، والتركيز على التميز، ورعاية الإبداع والمبدعين. وتعكس الهوية الجديدة لنادي القادسية، التي جاءت بالتعاون مع شركة “GENE”، المتخصصة في صناعة العلامات التجارية وتصميم هويتها، رؤية طموحة نحو المستقبل، وتعزز من مكانته في الساحة الرياضية، ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى تعزيز التواصل مع الجماهير وتطوير أداء الفرق الرياضية.