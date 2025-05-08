منتدى استثماري سعودي أمريكي بالتزامن مع زيارة ترامب

البلاد- الرياض

دعت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار لحضور منتدى استثماري سعودي – أمريكي (الثلاثاء) المقبل، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة. ويسلط المنتدى الضوء على الشراكات الاستثمارية بين البلدين في القطاعات المختلفة، والفرص التي توفرها الشراكة السعودية الأمريكية للقطاع الخاص، كما سيعقد على هامش المنتدى اجتماعات ثنائية بين الشركات المشاركة من الجانبين. وكانت بيانات رسمية كشفت أن حجم التجارة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية سجل نحو 129 مليار ريال في عام 2023 كخامس أكبر شريك تجاري للمملكة وفقاً لحجم التجارة وثاني أكبر الدول التي تستورد منها المملكة، في مؤشر على تنامي العلاقات بين البلدين وسط آفاق جديدة لزيادة التبادل التجاري في هذا العام والسنوات المقبلة في ظل المتغيرات على الساحة الأمريكية وتوجه قيادات البلدين إلى المزيد من تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مستفيدة من المشاريع الكبرى التي تعمل عليها المملكة والآفاق الاقتصادية النامية للاقتصاد السعودي. ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية عجزًا يقدر بنحو 12 مليار ريال لصالح الولايات المتحدة، حيث بلغت واردات المملكة من الجانب الأمريكي نحو 70.6 مليار ريال، مقابل صادرات سعودية للولايات المتحدة بلغت نحو 58.5 مليار ريال تمثل 5% من إجمالي واردات المملكة. ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرياض، في 13 مايو الجاري، حيث اختار المملكة أول وجهة خارجية له للمرة الثانية، بعد زيارته السابقة في 2017 والتي جاءت عقب تنصيبه رئيساً في الولاية الأولى. وتأتي زيارة ترامب للسعودية ضمن جولة خليجية تشمل كذلك الإمارات وقطر وتستمر حتى الـ16 من الشهر ذاته.