جلسات المعرض الدولي للامتياز التجاري تستعرض تأثير الامتياز على العلامات التجارية

أكّد المشاركون في جلسات اليوم الثالث للمعرض الدولي العائم الأول للامتياز التجاري أن (85%) من مشاريع الامتياز التجاري تحقق النجاح خلال أول خمس سنوات, مقابل (50%) للمشاريع التقليدية مما يقلل من المخاطر التشغيلية, نظرًا لاعتماده على نموذج عمل مثبت، مشيرين إلى أهمية الامتياز التجاري في تحقيق التوسع السريع للعلامات التجارية بأقل تكاليف رأس مالية.