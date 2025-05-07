اليوم الثالث من المؤتمر العائم للامتياز التجاري… ورش عمل معمقة واستمرار تفاعل الزوار في المعرض التعريفي

شهد اليوم الثالث من فعاليات المؤتمر العائم للامتياز التجاري، المقام على متن سفينة كروز فاخرة، استمراراً للزخم والتفاعل الإيجابي من المشاركين.
تركزت فعاليات اليوم على تقديم سلسلة من ورش العمل المعمقة التي تناولت جوانب مختلفة من قطاع الامتياز التجاري، بدءاً من بناء العلامة التجارية القوية وصولاً إلى التوسع الدولي وإدارة العلاقات مع أصحاب الامتياز.
وقد لاقت ورش العمل إقبالاً واسعاً من الحضور، حيث أتاحت لهم فرصة التعلم من خبراء الصناعة وتبادل الخبرات والمعرفة. وتنوعت موضوعات الورش العمل مع استمر المعرض التعريفي المصاحب في استقبال الزوار، حيث عرضت العديد من العلامات التجارية الرائدة في مختلف القطاعات فرص الامتياز المتاحة لديها، مما أتاح للمستثمرين ورواد الأعمال فرصة التعرف على هذه العلامات والتواصل المباشر مع ممثليها.
وقد عبر العديد من المشاركين عن استفادتهم الكبيرة من فعاليات اليوم الثالث، مشيدين بتنوع المواضيع المطروحة وعمق النقاشات التي دارت خلال ورش العمل، بالإضافة إلى الفرص القيمة التي أتاحها المعرض التعريفي للتواصل وبناء العلاقات.
ويهدف إلى تعزيز ثقافة الامتياز التجاري في المنطقة، وتوفير منصة للتواصل والتعاون بين أصحاب العلامات التجارية والمستثمرين ورواد الأعمال المهتمين بهذا القطاع.
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