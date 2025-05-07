السديس: حوكمة صارمة وذكاء اصطناعي لتعظيم تجربة ضيوف الرحمن

البلاد – عبد اللطيف السيدح

ترأس رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اجتماع المجلس الاستشاري الموحد للرئاسة في مكتبه بمكة المكرمة، والذي ناقش الاستعدادات النهائية والخطة التشغيلية لموسم حج 1446هـ، مؤكدًا أن الرئاسة ستُعلن غدًا عن أكبر خطة إثرائية في تاريخها.

وشدد السديس على أهمية حوكمة المسارات الإثرائية ضمن الخطة التشغيلية، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والأداء التشغيلي النوعي، بما يسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتوفير بيئة تعبدية نموذجية.

وأكد السديس حرص الرئاسة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وتسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لنقل رسالة الحج الوسطية المعتدلة إلى العالم بعدة لغات، بما يعكس الوجه الحضاري للمملكة.

وشهد الاجتماع استعراضًا موسعًا لخطة الحج التشغيلية، وناقش المجتمعون ضرورة قياس الأثر، وتعضيد البرامج الرقمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الإدارات والوكالات الدينية.

حضر الاجتماع عدد من أصحاب العلماء وكبار المسؤولين، من أبرزهم فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، والدكتور أسامة الزامل، وفضيلة الشيخ الدكتور يوسف الوابل، إلى جانب أعضاء المجلس الاستشاري.

ويُعد المجلس الاستشاري الموحد أعلى جهة استشارية في الرئاسة، ويهدف لمواكبة التحولات النوعية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي جعلتها الرئاسة منهجًا في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، عبر رفع كفاءة التشغيل والتنظيم المؤسسي بأرقى المعايير العالمية.