29 اتفاقية و5 مليارات ريال استثمارات.. 1.1 مليار كجم إنتاج الدواجن في السعودية

البلاد – الرياض

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 29 اتفاقية في قطاع الدواجن، بإجمالي استثمارات بلغت 5 مليارات ريال ، وذلك خلال فعاليات النسخة الرابعة من معرض الشرق الأوسط للدواجن الذي دشنه وزير البيئة والمياه والزراعة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص، وبمشاركة 340 شركة محلية ودولية متخصصة.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد للثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي بن محمد الشيخي، أن حجم إنتاج الدجاج اللاحم في المملكة تجاوز 1.1 مليار كجم خلال العام الماضي، في وقت تجاوزت فيه استثمارات الشركات الأجنبية في الإنتاج والتصنيع للقطاع 1.5 مليار ريال.

وأشار إلى أن صندوق التنمية الزراعية منذ تأسيسه قدم أكثر من 1575 قرضًا لقطاع الدواجن بقيمة تمويلات بلغت 10.4 مليار ريال حتى نهاية الربع الأول 2025، مبينًا أن مشاريع الدجاج اللاحم استحوذت على 1096 قرضًا بقيمة تجاوزت 5.24 مليار ريال، بينما مشاريع الدجاج البياض استحوذت على 334 قرضًا، بقيمة تجاوزت 1.98 مليار ريال، فيما توزعت بقية القروض بين مشاريع أمهات الدجاج اللاحم والبياض، وغيرها.