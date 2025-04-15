جائزة لـ بيبان”

حصد ملتقى “بيبان 24” الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” على جائزة ميوز الإبداعية ، كأفضل فعالية في فئة ريادة الأعمال خلال العام الماضي، تأكيدًا لدور الملتقى في دعم وتمكين رواد ورائدات الأعمال ، وذلك بعد تقييم شامل أجرته لجنة التحكيم الدولية للجائزة، التي أشادت بالجهود المقدمة من منشآت لرواد الأعمال، مما يعكس دورها في تطوير منظومة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة.

غرفة جدة

تنظم غرفة جدة الأحد المقبل، ملتقى شركات جمهورية كينيا للتعريف بالتجارة الكينية في عدد من القطاعات، وتعزيز التبادل التجاري وتنمية فرص التعاون المشترك واستقطاب قطاع الأعمال السعودي للاستثمار بجمهورية كينيا. ويستهدف الملتقى المنتجات الزراعية (الشاي والقهوة واللحوم والزهور والخضروات والفواكه), والقطاع الصناعي والطاقة والتعدين والمنسوجات والملابس الجاهزة والمواد الغذائية.

مبادرة الجمارك

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مبادرة “أسهمت” المنبثقة من قيم ورؤية المراجعة الداخلية في الهيئة؛ التي تهدف من خلالها إلى دعم مستهدفات حوكمة العمل الحكومي، وتعزيز دور المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، والإسهام في رفع كفاءة وجودة نشاط المراجعة الداخلية، من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وتطبيق أفضل الممارسات والنماذج المستخدمة في المجال.