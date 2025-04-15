الرياضة

الشارقة يعبر التعاون ويتأهل إلى نهائي أبطال آسيا 2

صحيفة البلادaccess_time17 / شوال / 1446 هـ      15 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

ودع فريق التعاون بطولة كأس آسيا2، بعدما خسر أمام مضيفه فريق الشارقة الإماراتي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الشارقة في إياب دور نصف النهائي من البطولة.

 

عوض الشارقة الإماراتي الخسارة خارج الديار أمام فريق التعاون، بهدف دون رد، على ميدان وولفز بارك، ببريدة في مباراة الذهاب؛ ليكمل الطريق بشق الأنفس إلى المحطة الختامية من دوري أبطال آسيا 2، لأول مرة في تاريخه.

وينتظر فريق الشارقة الفائز من مواجهة فريق ليون سيتي سايلرز السنغافوري مع نظيره فريق سيدني الأسترالي، غدًا الأربعاء، علمًا بأن الفريق السنغافوري حسم موقعة الذهاب بهدفين دون رد، التي جرت على ملعب جالان بيسار.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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