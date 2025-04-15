الشارقة يعبر التعاون ويتأهل إلى نهائي أبطال آسيا 2

محمود العوضي- جدة
ودع فريق التعاون بطولة كأس آسيا2، بعدما خسر أمام مضيفه فريق الشارقة الإماراتي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الشارقة في إياب دور نصف النهائي من البطولة.
عوض الشارقة الإماراتي الخسارة خارج الديار أمام فريق التعاون، بهدف دون رد، على ميدان وولفز بارك، ببريدة في مباراة الذهاب؛ ليكمل الطريق بشق الأنفس إلى المحطة الختامية من دوري أبطال آسيا 2، لأول مرة في تاريخه.
وينتظر فريق الشارقة الفائز من مواجهة فريق ليون سيتي سايلرز السنغافوري مع نظيره فريق سيدني الأسترالي، غدًا الأربعاء، علمًا بأن الفريق السنغافوري حسم موقعة الذهاب بهدفين دون رد، التي جرت على ملعب جالان بيسار.
عثمان كامارا يفتتح التسجيل للشارقة في الدقيقة 94 ⚽️🇦🇪#دوري_أبطال_آسيا2 #الشارقة_التعاون pic.twitter.com/fnqmAPZdTH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2025
فراس بن عربي يشعل المدرجات ويسجل الهدف الثاني للشارقة ⚽️🔥 #دوري_أبطال_آسيا2 #الشارقة_التعاون pic.twitter.com/ljn035Yo8d
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2025