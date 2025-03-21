زراعة عسير: مستفيدي ريف يمثلون 23% بمبلغ تجاوز 128 مليون ريال

البلاد : أبها

نظّم فرع وزارة وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير ممثل بمكتب الوزارة بمحافظة محايل عسير الملتقى التفاعلي الأول لمزارعي المنطقة بحضور عدد كبير من مزارعي منطقة عسير، وشهد طيلة 3 ساعات تفاعل ثري أتي ضمن اللقاءات التفاعلية بين المزارعين ومسؤولي الوزارة، تم خلاله الحديث عن التنمية الزراعية بعسير وتطلعات المنطقة من خلال رؤيتها لتصبح وجهة عالمية طوال العام مرتكزة على ثقافتها الأصيلة وبيئتها الطبيعية المتنوعة، ومن ذلك البيئة الزراعية المميزة في المنطقة.

كما تطرق مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير المهندس احمد ال مجثل أثناء اللقاء إلى مستهدفات الوزارة في قطاعاتها الثلاث وخدماتها المقدمة للمزارعين وتعزيز الميز النسبية للمناطق والمحافظات من خلال استعراض أبرز البرامج والمشاريع والمبادرات التي تمت في منطقة عسير لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة زراعياً، ومن ذلك الدعم المقدم من برنامج ريف والتي تعتبر منطقة عسير واحدة من أكثر مناطق المملكة استفادةً منه من خلال برامجه المقدمة حيث بلغت نسبة المستفيدين حوالي 23% بمبلغ تجاوز 128 مليون ريال، ومنه مبادرات تأهيل المدرجات الزراعية وحصاد مياه الأمطار والتي بلغت تكلفتها أكثر من 50 مليون ريال وخدمة مايقارب 4000 مستفيد.

كما تم التطرق للثروة الحيوانيّة المميزة بمنطقة عسير ودعمها المستمر من قبل الوزارة والتي شملت 4.5 مليون رأس في المنطقة.

كما ألمح المزارعون إلى بعض التحديات التي تواجه المزارع في توفير المياه والعلاج البيطري وأعمال التسويق الزراعي بشكل عام. والتي أوضح المختصون بأن ذلك محل اهتمام الوزارة وتعمل على معالجة كل ما يواجه المزارع المحلي أو المستثمرين في القطاع الزراعي من تحديات.