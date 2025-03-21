الصندوق الثقافي يجمع قادة ومؤثري القطاع الثقافي في سحور “رواة القصة” 2025

البلاد : الرياض

أقام الصندوق الثقافي سحور «رواة القصة»، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي، ونخبة من قادة المنظومتين الثقافية والتنموية، ورواد الأعمال، وصنّاع الثقافة في مختلف مجالاتها، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين والمؤثرين. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الصندوق المتواصلة لتعزيز التواصل مع العاملين والمهتمين في القطاع الثقافي، واكتشاف فرص جديدة تعزز الحِراك الاستثنائي الذي يشهده القطاع، وذلك ضمن دور الصندوق كممكِّن مالي رئيسي للقطاع الثقافي، وفي سياق تنميته للثقافة السعودية، وتحفيز إبداعاتها.

تضمن اللقاء كلمة ألقاها الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي، ماجد بن عبدالمحسن الحقيل، بالإضافة إلى كلمة من ممثلي مركز «إيليت شيفز» القائمين على برنامج «رواد الطهاة»؛ أحد المشاريع المدعومة من الصندوق، والذي احتفى الصندوق خلال اللقاء بـ 42 خريجًا من البرنامج اعتزازًا بإتمامهم رحلتهم التعليمية. ويعد «رواد الطهاة» برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، يهدف إلى تزويد الطهاة بالمهارات المعرفية والتطبيقية في فنون الطهي وريادة الأعمال؛ لتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الخاصة، وخلق فرص تنافسية لهم في هذا المجال.

وفي إطار اعتزازه بمشاريعه التي مكّنها ودعمه المستمر لها، استضاف الصندوق عددًا من المشاريع المستفيدة من خدماته؛ لتستعرض لضيوف السحور منتجاتها وتتزين الأمسية بإبداعاتها. وفي أجواء رمضانية مميزة، تخلل اللقاء أنشطة ثقافية تزامنت مع عام الحرف اليدوية 2025، حيث استمتع الضيوف بتجربة صناعة السبح ونقش الحناء، ومعرضًا فنيًا مصاحبًا للحرفية والفنانة التشكيلية نايفة الشهراني التي قدمت أعمالًا مستوحاة من نقوش القط العسيري؛ توثيقًا لحرف التراث الجنوبي الأصيل. وقد تناغمت الألوان والتفاصيل مع أجواء اللقاء، مضيفة لمسة خاصة استشعرها الضيوف في كل زاوية.

من الجدير بالذكر أن الصندوق الثقافي يقيم هذا اللقاء للعام الثالث على التوالي، واختار حاضنة المشتل الإبداعية – وهي أحد مستفيدي الصندوق- مقرًا لنسخة اللقاء لعام 2025، التزامًا بدعمه المستمر لصناع الثقافة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشهد الثقافي، ولتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص وغير الربحي؛ لتحقيق تنمية مستدامة للقطاع الثقافي ينعكس أثرها على نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز جودة حياة المجتمع.