جدة تحتضن أول معرض عائم للامتياز التجاري

البلاد – جدة

ينظم اتحاد الغرف السعودية ممثلًا باللجنة الوطنية للامتياز التجاري المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري، خلال الفترة من 5 – 8 مايو المقبل، على متن” أرويا كروز” في مدينة جدة. ويُعد المعرض الحدث الاقتصادي الفريد من نوعه بالعالم، ويشكل أهمية كبيرة لدعم العلامات التجارية السعودية، وتعزيز فرصها، ودفع عجلة قطاع الأعمال السعودي من خلال هذا المعرض، الذي يُعد ضمن آليات العمل؛ لتحقيق مستهدفات المملكة في تصدير العلامات التجارية، بما يضمن رفع مستوى القيمة السوقية للامتياز التجاري في المملكة.

وأكد رئيس اتحاد الغرف حسن الحويزي، أن هذا المعرض الفريد يعد منصة استثنائية لدعم العلامات التجارية السعودية، وتمكينها من التوسع عالميًا. من جهته، أكد رئيس اللجنة الدكتور خالد الغامدي، على توفير جميع التسهيلات اللازمة.