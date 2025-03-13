الإقتصاد

إطلاق مبادرتين تهدفان لدعم قطاع ريادة الأعمال بالمملكة

صحيفة البلادaccess_time14 / رمضان / 1446 هـ      13 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أعلن اتحاد الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية لريادة الأعمال عن إطلاق مبادرتين تهدفان لدعم قطاع ريادة الأعمال بالمملكة ورواد ورائدات الأعمال السعوديين.

جاء ذلك على هامش أمسية ريادة الأعمال، التي نظمتها اللجنة الوطنية لريادة الأعمال أمس بالتعاون مع مركاز البلد الأمين بمكة المكرمة بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين وممثلي الهيئات وجهات التمويل والخبراء والمهتمين بالقطاع.

وتتضمن المبادرة الأولى “مجلس ريادة الأعمال” إنشاء منصة إلكترونية لرفع الوعي والارتقاء برواد الأعمال، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من رواد الأعمال ورفع الوعي لديهم وسد الفجوة بين اللجنة والجهات ذات العلاقة وتفعيل المبادرات بشكل أمثل، وتستهدف المبادرة أعضاء اللجنة واللجان القطاعية بالغرف التجارية ورواد الأعمال.

أما المبادرة الثانية “التقرير السنوي لبرامج دعم ريادة الأعمال” فتتضمن إصدار تقرير سنوي لبرامج دعم ريادة الأعمال المقدمة من قبل الجهات الحكومية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرسم بوصله مرجعية، وتهدف لتعريف رواد الأعمال على برامج الدعم الحكومي وتمكينهم من الوصول إليها والتعرف على المؤشرات الوطنية ذات الصلة بريادة الأعمال وقياس وتقييم أثر برامج الدعم على القطاع، وتشارك بهذه المبادرة عدد من الجهات فيما تتضمن المؤشرات بالتقرير نمو السجلات التجارية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وترتيب المملكة عالمياً في مجال ريادة الأعمال.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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