الرياض : البلاد

أعلن اتحاد الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية لريادة الأعمال عن إطلاق مبادرتين تهدفان لدعم قطاع ريادة الأعمال بالمملكة ورواد ورائدات الأعمال السعوديين.

جاء ذلك على هامش أمسية ريادة الأعمال، التي نظمتها اللجنة الوطنية لريادة الأعمال أمس بالتعاون مع مركاز البلد الأمين بمكة المكرمة بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين وممثلي الهيئات وجهات التمويل والخبراء والمهتمين بالقطاع.

وتتضمن المبادرة الأولى “مجلس ريادة الأعمال” إنشاء منصة إلكترونية لرفع الوعي والارتقاء برواد الأعمال، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من رواد الأعمال ورفع الوعي لديهم وسد الفجوة بين اللجنة والجهات ذات العلاقة وتفعيل المبادرات بشكل أمثل، وتستهدف المبادرة أعضاء اللجنة واللجان القطاعية بالغرف التجارية ورواد الأعمال.

أما المبادرة الثانية “التقرير السنوي لبرامج دعم ريادة الأعمال” فتتضمن إصدار تقرير سنوي لبرامج دعم ريادة الأعمال المقدمة من قبل الجهات الحكومية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرسم بوصله مرجعية، وتهدف لتعريف رواد الأعمال على برامج الدعم الحكومي وتمكينهم من الوصول إليها والتعرف على المؤشرات الوطنية ذات الصلة بريادة الأعمال وقياس وتقييم أثر برامج الدعم على القطاع، وتشارك بهذه المبادرة عدد من الجهات فيما تتضمن المؤشرات بالتقرير نمو السجلات التجارية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وترتيب المملكة عالمياً في مجال ريادة الأعمال.