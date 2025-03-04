“كيتا” الداعم العالمي الرسمي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

الرياض – البلاد

أعلنت شركة “كيتا”، الشركة التابعة لـ”ميتوان”، الشركة الصينية العملاقة في مجال خدمات توصيل الطعام عند الطلب، عن كونها “الداعم العالمي الرسمي” لأربع مباريات من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لتؤكد التزام “كيتا” بتعزيز تجربة المشجعين في المنطقة من خلال تقديم خدمات توصيل طعام سلسة ومميزة خلال هذا الحدث الكروي المرتقب.

وفي إطار هذه الرعاية، ستحظى “كيتا” بحضور استثنائي في أربع مباريات رئيسية، تشمل مباراتين في المملكة العربية السعودية، إلى جانب مباراتين في كل من البحرين واليابان. وستنطلق الشراكة مع المباراة المرتقبة التي تجمع المنتخب السعودي بنظيره الصيني يوم 20 مارس على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، فيما سيتم الإعلان عن تفاصيل المباراة الثانية قريبًا.

وأكد طوني تشيو، الرئيس التنفيذي لـ”كيتا” ونائب رئيس الأعمال الدولية في “ميتوان” على أهمية هذه الشراكة قائلًا:

“نحن في “كيتا” نؤمن بأن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل شغف يوحّد الجماهير ويجمع الثقافات. من خلال شراكتنا مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نهدف إلى توفير تجربة متكاملة للمشجعين، تجمع بين متعة المباريات وسهولة الوصول إلى الطعام المفضل لديهم. ونتطلع إلى تقديم عروض حصرية وتفاعلات خاصة تعزز من هذه الأجواء الحماسية، لأننا نؤمن بأن الاستمتاع بكرة القدم يكتمل مع تجربة طعام مثالية.”

وقال الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتو سري ويندسور جون:

“مع تأهل رقم قياسي لا يقل عن ثمانية منتخبات آسيوية إلى كأس العالم FIFA 2026، تحظى التصفيات الآسيوية الموسعة – الطريق إلى 26 – باهتمام عالمي غير مسبوق.

يسعدنا أن نرحب بـ “كيتا” ضمن عائلتنا من الشركاء المميزين، ونتطلع إلى التعاون معهم لابتكار لحظات استثنائية وترسيخ ذكريات تاريخية لجماهير كرة القدم الآسيوية الشغوفة.”

وستبرز علامة “كيتا” التجارية خلال البث التلفزيوني للمباريات، إلى جانب حملات رقمية وإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التواجد في الملاعب من خلال لوحات إعلانية تفاعلية، مما يعزز حضورها في قطاع الرياضة والترفيه.

وبفضل شبكتها القوية التي تضم أكثر من 15,000 سائق توصيل وشراكات مع آلاف المطاعم في المملكة، تواصل “كيتا” تقديم خدمات توصيل طعام عالية الجودة، مما يعكس التزامها بتوفير تجربة مريحة وسريعة لعملائها.

وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية “كيتا” لتعزيز تفاعلها مع المجتمع السعودي ودعم الأحداث الرياضية الكبرى التي تعكس تطلعات المملكة في المجال الرياضي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الحياة وتشجيع الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وبهذه المناسبة، يمكن لجماهير الكرة في المملكة الاستفادة من عروض “كيتا” الحصرية خلال المباريات المرتقبة، والاستمتاع بتجربة طلب سلسة تضمن لهم قضاء وقت ممتع دون أي عناء.