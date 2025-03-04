فندق فور سيزنز بالرياض يحتفل بشهر الخير بروح رمضان

الرياض : البلاد

يرحب فندق فورسيزنز بالرياض بضيوفه للاحتفاء بروح رمضان 2025م من خلال التجارب الاستثنائية بدءًا من وجبات الإفطار والسحور الرائعة إلى علاجات السبا المميزة مع الإقامات الفاخرة حيث يقدم الفندق هذا العام مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية في خيمته الرمضانية الفاخرة في قاعة المملكة.

وفي حديثه بمناسبة حلول الشهر الفضيل، قال غونتر جيبهارد ، نائب الرئيس والمدير العام لفندق فورسينزنز مشيراً إلى أجواء رمضانية ” رمضان ليس مجرد بتقليد بل هو لحظات الترقب الهادئ قبل الإفطار وفرحة اللحظات المشتركة ودفء المائدة الترحيبية مضيفاً أنه خلال هذا الشهر الفضيل ، نحن لا نستضيف الضيوف فحسب بل نبتكر تجارب توقظ الحواس وتغذي الروح ” وفق قوله .

كما صرح غونتر ” هذا العام ندعوكم لإعادة اكتشاف التقاليد من خلال نكهات تروي القصص نفسها والمساحات التي تعزز التواصل والضيافة التي تأتي من صميم القلب. وفي هذا السياق ، قال بيان صحفي أصدره الفندق ” يمكن للضيوف الإستمتاع ببوفيه إفطار فاخر يضم أشهى المأكولات المحلية والعالمية مع خدمة رئيس الطهاة الفضية ” مائدة في آي بي الشيف ” من اجل طعام رائعة ” .

أما بالنسبة للباحثين عن أجواء حميمة وحيوية ، يقدم “أوبايا لاونج” تشكيلة راقية من الأطباق الشهية مع تجربة ” مائدة في آي بي الشيف” التي تمزج بين التراث السعودي والنكهات العالمية أما مقهى بولود بقيادة الشيف العالمي دانيال بولود ، يدعو الضيوف للإستمتاع بمزيج فاخر من المأكولات الفرنسية والعالمية من خلال تجربة إفطار وسحور مستوحاة من أجواء رمضان .

بالإضافة إلى لمسة باريسية إلى أجواء رمضان ، يقدم أول محل حلويات بيير هيرميه في المملكة العربية السعودية مجموعة مختارة من حلويات رمضان الحصرية بما في ذلك الماكارون الشهير، والشوكولاتة الفاخرة، والسلال المميزة، والمعجنات الشهية التي لا تُقاوم. أما للراغبين في الخصوصية، فيوفر الفندق خيارات تناول الطعام داخل الغرف، مما يتيح للضيوف الاستمتاع بوجبات الإفطار والسحور في راحة غرفهم أو أجنحتهم. ومن ناحية أخرى، يمكن للضيوف الاسترخاء مع تجربة “حمام النقاء”، وهو علاج تقليدي لتنظيف البشرة بعمق، أو استكشاف باقات العناية بالبشرة الفاخرة من بيولوجيك وجنتلمان تونيك وهي متوفرة لفترة محدودة مع هدايا مجانية .

كما يمكن لعشاق اللياقة البدنية تعزيز صحتهم من خلال عروض العضوية الحصرية تتضمن تمديدات مجانية للتجديد وكذلك اعفاء الأعضاء الجدد من رسوم الإنضمام إضافة إلى مرافق اللياقة المتميزة في حين يدعو فندق فور سيزنز بالرياض ضيوفه للإستمتاع بعرض ليالي رمضان اعتباراً من 27 فبراير إلى 31 مارس 2025م مع خصم خاص بنسبة 20% على أفضل الأسعار المتاحة إلى جانب تخفيضات على تناول الطعام والسبا وخدمة صف السيارات مجاناً .

كما يقدم برنامج رمضان (من 28 فبراير إلى 29 مارس 2025م) تجربة أكثر غنية وغامرة حيث يشمل ذلك افطاراً يومياً في الخيمة الرمضانية أو مقهى بولود أو صالة أوبايا لاونج إضافة إلى ترقية مجانية للغرف وخصومات حصرية على تناول الطعام وعلاجات السبا وخدمات المغاسل مع العلم أنه سواء من خلال الإستمتاع بالمأكولات الشهية أو الإسترخاء في مرافق السبا العالمية أو قضاء أوقات مميزة في أجواء رمضانية راقية يضمن لك فندق فور سيزنز الرياض احتفالاً لا ينسى بالشهر الفضيل .

للحجز والإستفسار ، يرجى الإتصال بقسم حجوزات الإفطار والسحور على الرقم ( 011-2115544 ) او عبر التطبيق ( The Chefz ) كما يمكن لكم الإتصال على الرقم ( 011 2115500 ) لحجز صالة أوبايا والرقم (0112115730 ) لحجز السبا واللياقة البدنية والرقم ( 0112115888 ) ولمزيد من المعلومات والإطلاع على آخر ما وصل في المطاعم والعروض تابعوا على ( follow @cafebouludriy, @pierre.herme.fsriyadh and @fsriyadh ) انستغرام .