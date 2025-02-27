جيتور تكشف النقاب عن سيارتها الجديدة من طراز T1 في السعودية

جدة : البلاد

طرحت “جيتور” سيارتها الجديدة “جيتور T1” المنتظرة في الرياض بالمملكة العربية المتحدة، لتعلن بذلك بدأ مرحلة جديدة، في خطوة تمثل محطة بارزة في تطور سيارات الدفع الرباعي الخفيفة المخصصة للطرق الوعرة. وتم تصميم طراز T1 ليقدم مزيجاً فريداً يجمع تجربة القيادة داخل المدينة والمغامرات على الطرق الوعرة، مما يعكس فلسفة “ترافل+” التي تتبناها الشركة.

ويتميّز الطراز الجديد بناقلات الحركة المتقدمة وأحدث التقنيات، التي تلبي الطلب المتزايد على سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات لدى السائقين في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يسجل حجم سوق سيارات الدفع الرباعي في المملكة العربية السعودية 8 مليار دولار، ما يعادل 30 مليار ريال سعودي، بحلول العام 2029، وهو ما يعزى الى تفضيل المستهلك للمركبات التي تقدم تصميمات داخلية واسعة وقدرات وميزات استثنائية على الطرق الوعرة، ما يجعل “جيتور T1” مركبة بارزة في سوق سيارات الدفع الرباعي الخفيفة المخصصة للطرق الوعرة.

ويوفر طراز T1 محرّك 2.0T وناقل حركة 8AT، اللذين يتيحان قوّة صافية تصل الى 180 كيلوواط وعزم دوران 375 نيوتن متر، مع زيادة سرعة الاحتراق بنسبة 20 في المائة والاستجابة الديناميكية بنسبة 30 في المائة، ليتيح بذلك تجربة قيادة سلسة وعالية الأداء.

وقال داي ليهونغ، رئيس شركة جيتور للسيارات: “يسعدنا إطلاق طراز “جيتور T1″، الذي يمثل بداية حقبة جديدة من سيارات الدفع الرباعي الخفيفة للطرق الوعرة، حيث يجمع بين التكنولوجيا والأداء والتصميم العصري. ليحاكي الطلب المتغير للعملاء على المركبات متعدد الاستخدامات والموثوقة.”

وأضاف: “تم تصميم هذا الطراز لتوفير تجربة قيادة مريحة أثناء القيادة على الطرق المختلفة، من شوارع المدينة المعبّدة الى الطرق الوعرة. ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية كمركز تجاري عالمي لإطلاق سيارة “جيتور T1″ ليظهر إمكانياتنا المتقدمة عالمية المستوى في مجال البحث والتطوير والصنيع، ما يؤكّد على أهمية هذه السيارة كمنتج بارز عالمياً ويبرز التزامنا الراسخ تجاه المملكة. ونتطلع قدماً لتوسيع بصمتنا في جميع أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وتقديم سيارات ممتازة لقاعدة عملائنا الكبيرة”.

كما يتميز طراز T1 بنظام الدفع الرباعي الذكي XWD، والذي تم ابتكاره من “جيتور” تطويره بالشراكة مع BorgWarner، وهو نظام آليّ بالكامل يدير توزيع العزم بين العجلات الأربعة مما يضمن ثباتاً وأداءً مثالياً على التضاريس الصعبة، مثل الكثبان الرملية أو الطرق المغطاة بالثلوج. بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه السيارة الجديدة بسبعة أوضاع قيادة متميزة، بما في ذلك الوضع الرياضي والاقتصادي والعادي ووضع القيادة على الثلج والرمال والطين والصخور، مما يتيح للسائقين من كافة المستويات القدرة على التكيف في مختلف الظروف.

علاوة على ذلك، يمتاز طراز T1 بخصائص أداء مصممة وفق أعلى معايير الابتكار والتميّز، بما في ذلك ارتفاعًا متميزًا عن سطح الأرض وقدرة استثنائية على التعامل مع الطرق الوعرة، إضافة الى توفيره ميزات متقدمة للسلامة والأمان، أبرزها هيكله المتين، المصنوع من الفولاذ عالي القوة بتقنيات اللحام المتقدمة، مما يوفر صلابة غير مسبوقة. كما يتيح سقف السيارة المدعّم حماية إضافية لكل من الركاب والبضائع، مما يضمن تجربة آمنة ومريحة في كل رحلة.

كما تعاونت “جيتور” مع الخطوط الجوية السعودية و”هواوي السعودية” في إطلاق حقوق المسافرين من “ترافل+”، بهدف تعزيز حقوق ومصالح المستخدمين المحليين وضمان جودة حياة أفضل للمجتمع السعودي. ويعكس هذا التعاون التزام “جيتور” بتقديم حلول مبتكرة وخدمات شاملة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.

وتهدف “جيتور” إلى الاستفادة من الزخم الذي يشهده الإطلاق العالمي لهذا الطراز في المملكة العربية السعودية، مستهدفة حجم مبيعات يصل الى 20،000 سيارة في العام 2025، مع توسيع شبكة وكلائها في جميع أنحاء المنطقة. ويمثل هذا الإطلاق التاريخي خطوة مهمة في استراتيجية “جيتور”، التي تتطلع من خلال إطلاق “جيتور T1” الى توسيع بصمتها في منطقة الشرق الأوسط. كما تَعِدُ بمواصلة نموها في المنطقة، مقدّمةً للمستهلكين مركبات استثنائية توفر فرصة فريدة للاستمتاع بالمغامرات في كل خطوة.