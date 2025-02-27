“دار وإعمار” تعزز حضورها في السوق العقاري السعودي

جدة : البلاد

أكدت دار وإعمار خلال مشاركتها في معرض ريستاتكس العقاري 2025 التزامها المستمر بتقديم حلول سكنية مبتكرة ومواكبة التطورات السريعة التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة. وقد سلطت الشركة الضوء على أحدث مشاريعها التي تجمع بين التصميم العصري، والاستدامة، والابتكار، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع السعودي.

وأوضح منصور الجفيلي، مدير مبيعات المملكة في دار وإعمار أن الشركة تحرص على المشاركة في هذا الحدث العقاري السنوي البارز لتكون على مقربة من عملائها، سواء الحاليين أو المحتملين، مؤكداً أن ريستاتكس يشكل فرصة مثالية للتواصل مع المستثمرين والمطورين العقاريين وعرض المشاريع الجديدة التي تقدمها الشركة. كما شدد على أن دار وإعمار تسعى دائماً إلى رفع معايير الجودة في القطاع العقاري من خلال تقديم مشاريع ذات قيمة مضافة ومستدامة.

وفيما يتعلق بأبرز المشاريع الجديدة، كشف الجفيلي عن طرح مشاريع ضخمة خلال عام 2025، من بينها مشروع سرايا الفرسان2 في شمال شرق الرياض، الذي يضم 718 وحدة سكنية، ويوفر بيئة متوازنه بفضل مرافقه المتنوعة من حدائق، ومناطق تجاريه، ومساجد، ومدارس في داخل الضاحية. كما أطلقت الشركة مشروع تالا الخزام، الذي يتميز بتصميم معماري متطور، وارتفاع الأسقف، والإضاءة الطبيعية، بالإضافة إلى العناصر المستدامة التي تضمن كفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة كما يوفر بيئة راقية تشمل تشمل الحدائق والمدارس والمساجد وغيرها من الخدمات. ويقع المشروع في شمال طريق الملك سلمان داخل ضاحية خزام، ويضم أكثر من 1298 وحدة سكنية.

وأشار الجفيلي إلى أن الشركة بدأت في التوسع خارج الرياض، حيث تستعد لإطلاق مشروع سرايا الشرق في الدمام، الذي يتألف من 616 وحدة سكنية، فضلاً عن مشاريع قائمة في المدينة المنورة وجدة، وذلك ضمن استراتيجيتها التي تركز على جميع انحاء المملكة.

وعن حجم الاستثمارات التي قامت بضخها دار وإعمار منذ تأسيسها في عام 2007، أوضح الجفيلي أن الشركة ساهمت في توفير أكثر من 7000 وحدة سكنية حتى الآن، مع التخطيط لإضافة اكثر من 2000وحدة سكنية جديدة خلال الفترة المقبلة، ما يعكس الثقة الكبيرة التي اكتسبتها الشركة في السوق السعودي وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على العقارات السكنية.

وفيما يتعلق بتوظيف التقنيات الحديثة والاستدامة في مشاريع الشركة، أكد الجفيلي أن دار وإعمار تضع الاستدامة في صميم عملياتها، حيث تعتمد في تصميماتها على الإضاءة الطبيعية، النوافذ البانورامية، والمساحات الخضراء التي تعزز جودة الحياة. كما أوضح أن الشركة تعمل على دمج التقنيات الذكية داخل وحداتها السكنية لتوفير تجربة عيش متطورة للسكان.

وحول أهمية اتباع الطابع المعماري السلماني في المشاريع السكنية، أكد الجفيلي أن الشركة ملتزمة بجميع التشريعات واللوائح المعمارية التي تحدد ملامح البناء في المملكة، مشيراً إلى أن دار وإعمار تعمل على تقديم منتجات تتوافق مع القيم التراثية المحلية، مع الحرص على دمجها مع أحدث التقنيات والمعايير العالمية.

أما فيما يخص التملك للأجانب في مشاريع دار وإعمار، فقد أوضح الجفيلي بأن دار واعمار لديها مشاريع تناسب الأجانب للتملك والاستثمار ولكن الشركة تركز على تلبية احتياجات المواطنين السعوديين, تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى رفع نسبة تملك السعوديين إلى 70%. وأشار إلى أن هناك اهتماماً متزايداً من المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة، متوقعاً أن تشهد السنوات القادمة المزيد من التشريعات التي تساهم في تعزيز ملكية الأجانب للعقارات السكنية في المملكة.

وفي ختام حديثه، أكد منصور الجفيلي أن السوق العقاري السعودي مقبل على مرحلة ازدهار مستدامة، مدعومة بتطوير المدن الذكية، الاستثمارات السكنية الميسرة، والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن الأنظمة الحكومية الحديثة والحوكمة الفعالة لعبت دوراً رئيسياً في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وأضاف أن دار وإعمار تواصل مسيرتها في تقديم مشاريع مبتكرة تدعم تحقيق رؤية المملكة 2030، وتسهم في توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.