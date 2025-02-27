موجز اقتصادي

ندوات للمقاولين

وقعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة،مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد العجلان. وتهدف الاتفاقية إلى تبادل البيانات المتعلقة بالمقاولين المعتمدين بما يحقق أهداف مجالات التعاون، والتنسيق لعقد الملتقيات والندوات والمعارض وورش العمل المشتركة.

وقود الطيران

أبرمت شركة “البحر الأحمر الدولية” وشركة daa العالمية، المشغلة لمطار “البحر الأحمر الدولي”، اتفاقية مع الشركة العربية لتجارة المواد البترولية، توفير وقود الطيران المستدام للطائرات. ويُعد ووقود الطيران منخفض الكربون من الحلول الحديثة التي تم تطويرها خصيصًا للإسهام في تقليل الانبعاثات الناتجة عن دورة حياة غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بقطاع الطيران..

اكتتاب “إنتاج”

يتواصل اليوم الخميس اكتتاب الأفراد في 900 ألف سهم من أسهم الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي – إنتاج – بسعر 50 ريالا للسهم، تم تحديده عن طريق عملية بناء سجل الأوامر. وتُمثل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة ، فيما انتهى الأسبوع الماضي، تغطية الطرح بحوالي 208.4 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.