يايسله: سنواصل عدم الخسارة.. فيرمينو: سعيد لمساعدة زملائي

عائض الدهاس- بدر النهدي – جدة

قال الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الأهلي والغرافة القطري في دوري أبطال نخبة آسيا: استحققنا الفوز بهذا اللقاء، وأنا سعدت جدا بالعمل الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة. أجريت عدة تبديلات؛ لأن هناك لقاء مهمًا أمام ضمك في دوري روشن، وأحتاج جاهزية الجميع، وأضاف يايسله: إن الفريق لم يخسر حتى الا،ن وهذا امر جيد، وسنواصل عدم الخسارة في بطولة دوري أبطال نخبة آسيا.

من جانبه، ذكر نجم المباراة، البرازيلي فيرمينو بأنه سعيد لمساعدة زملائه اللاعبين لتحقيق هذا الانتصار. أتمنى ان نستمر على هذا النهج في اللقاءات المقبلة.

بيدرو : نطوي آسيا ونفكر بالدوري

أما مدرب الغرافة البرتغالي بيدرو مارتنيز فقال: في مباراة اليوم بدأنا بشكل جيد، وخلال الخمس دقائق الأولى حققنا ما نطمح له من خلال تسجيل هدف، ولكن الاهلي يملك لاعبين مميزين استطاعوا استغلال أخطائنا في اللقاء، وحققوا الفوز وفقدنا تركيزنا خلال مجريات المباراة، ولهذا سنطوي صفحة آسيا، ونركز على الدوري القطري.