زين تك في LEAP 2025: المستقبل الرقمي أكثر ذكاءً واستدامةً

جدة : البلاد

مع تسارع وتيرة الرقمنة عبر مختلف القطاعات، أصبح من الضروري أن تترجم الاستثمارات التكنولوجية إلى قيمة تجارية ملموسة. في LEAP 2025، تستعرض زين تك كيف أن الذكاء الاصطناعي والاستدامة ليسا مجرد عوامل مساعدة في التحول الرقمي، بل هما ركيزتان أساسيتان لتحقيق رؤية السعودية 2030 والأهداف الاقتصادية الإقليمية الأوسع.

الذكاء الاصطناعي: المحرك الأساسي للابتكار الرقمي

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية ناشئة، بل أصبح اليوم عاملاً رئيسيًا في تغيير مختلف الصناعات. فمن التحليلات التنبؤية والأتمتة إلى تعزيز الأمن السيبراني وكفاءة العمليات، يُعيد الذكاء الاصطناعي تعريف أساليب تشغيل الشركات. تقوم زين تك بدمج الذكاء الاصطناعي عبر محفظتها المتكاملة، التي تشمل الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، والطائرات المُسيّرة، والروبوتات، مما يمكن المؤسسات من تبني حلول الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال. ومن خلال نهج استشاري في المقام الأول، تضمن زين تك أن يكون تبني الذكاء الاصطناعي استراتيجيًا، وقابلًا للقياس، ومتوافقًا مع الأهداف التجارية، مما يعزز عملية صنع القرار ويحسن الكفاءة التشغيلية.

ويؤكد أندرو حنا، الرئيس التنفيذي لزين تك، أن الذكاء الاصطناعي يمثل حجر الأساس للشركات التي تتطلع للمستقبل، حيث يتيح للمؤسسات تجاوز النماذج التقليدية والاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات على نطاق غير مسبوق. وفي LEAP 2025، تعرض زين تك حلولًا قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد القطاعات المختلفة كالمالية والطاقة والاتصالات والقطاعات الحكومية في استغلال المعلومات الفورية، والحد من التكاليف، وضمان استدامة عملياتها.

الاستدامة كأولوية استراتيجية: إعادة تعريف مستقبل الأعمال

لم تعد الاستدامة مجرد متطلب تنظيمي، بل أصبحت ضرورة تجارية تؤثر على قرارات الاستثمار واستراتيجيات الشركات. تدمج زين تك الاستدامة في كل طبقات ومراحل التحول الرقمي، مما يساعد المؤسسات على تقليل بصمتها الكربونية، وتحسين كفاءة الطاقة، وتنفيذ نماذج فعالة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ومن خلال الاستفادة من منصات الاستدامة المعززة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات تتبع استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي، وتعزيز مراقبة جودة الهواء، واستخدام التحليلات التنبؤية لتحسين تخصيص الموارد.

وتتماشى استراتيجية زين تك للحوسبة السحابية مع أهداف الاستدامة، حيث تتيح إمكانية نقل أحمال العمل التقنية إلى مراكز بيانات منخفضة البصمة الكربونية وذات كفاءة طاقية عالية، مما يقلل من الانبعاثات مع الحفاظ على بيئات حوسبة عالية الأداء. كما يتم تصميم أطر الأمن السيبراني لدعم أهداف الحد من البصمة الكربونية عبر ضمان مرونة البنية التحتية الرقمية وكفاءتها في استهلاك الطاقة. علاوة على ذلك، تشجع زين تك على تبني الطائرات المسيّرة والروبوتات في مراقبة البيئة والامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، مما يوفر حلولًا غير تدخّلية تحسن السلامة الصناعية مع تقليل الانبعاثات.

كما يؤكد أندرو حنا أن الاستدامة تقع في صميم استراتيجية زين تك للتحول الرقمي، حيث لا تقتصر جهود الشركة على تقديم حلول مخصصة للاستدامة، بل تضمن أن تساهم كل خدمة تقدمها في مستقبل تكنولوجي أكثر مسؤولية.

تمكين رؤية السعودية 2030: التكنولوجيا كمحفز للتحول الاقتصادي

تعيد رؤية السعودية 2030 تشكيل المشهد الاقتصادي الإقليمي عبر التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي. وتلعب زين تك دورًا رئيسيًا في تحقيق هذه الأهداف من خلال تقديم حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزز الأتمتة والكفاءة عبر مختلف القطاعات. في القطاع المالي، تساهم شراكاتها مع مؤسسات مثل FICO وLean Technologies وTamam في تطوير الحلول المصرفية وإدارة المخاطر القائمة على الذكاء الاصطناعي.

ولأن الأمن السيبراني أولوية وطنية، تعمل زين تك بنشاط على تعزيز المرونة الرقمية عبر ضمان الامتثال للوائح الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالإضافة إلى تحقيق شهادة Class C لأمن المنصات السحابية. كما تدعم الشركة تطوير البنية التحتية الذكية، بالتعاون مع UL Solutions والحكومات الإقليمية، لتنفيذ مبانٍ مستدامة وتقنيات مدن ذكية تتماشى مع أهداف الاستدامة في رؤية 2030.

وفي LEAP 2025، تستعرض زين تك كيف يمكن للتحول الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي والاستدامة أن يحقق نتائج تجارية قابلة للقياس مع دعم الأهداف الاقتصادية والبيئية الوطنية. ويشدد أندرو حنا على أن مهمة الشركة تتمثل في مساعدة المؤسسات على تسريع تحقيق العائد على استثماراتها التكنولوجية. سواء من خلال الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، أو تبني الحوسبة السحابية الآمنة، أو التحول الرقمي الموجه بالاستدامة، حيث تلتزم زين تك بتمكين المؤسسات من تحقيق الكفاءة التشغيلية والنمو طويل الأجل.

مستقبل يرتكز على الابتكار والتأثير: نحو مشهد رقمي أكثر تطورًا

مع مواجهة الشركات لمشهد رقمي متزايد التعقيد، تمكّن زين تك المؤسسات من تجاوز مجرد تبني التكنولوجيا نحو تحقيق التحول الرقمي الحقيقي. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والاستدامة في كل جانب من جوانب ما تقدمه من حلول وخدمات، لا تقتصر زين تك على كونها مزودًا تقنيًا، بل تُعد شريكًا استراتيجيًا في تشكيل مستقبل الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في LEAP 2025، تعزز زين تك مكانتها الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والرقمنة المستدامة، لضمان أن تكون المؤسسات مستعدة للمستقبل وجاهزة لتحقيق تأثير تجاري حقيقي ضمن اقتصاد رقمي متطور.