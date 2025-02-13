غدًا.. انطلاق جولتي بطولة “إيه بي بي فورمولا إي” على حلبة جدة

جدة – عائض الدهاس – عائشة الشهري

تنطلق غدًا الجمعة على حلبة كورنيش جدة، بطولة العالم “إيه بي بي فورمولا إي”، تحت مسمى سباق (جدة إي بري 2025)، والتي تستضيفها المملكة للمرة السابعة على التوالي، وتستمر لمدة يومين (جولة كل يوم)، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبإشراف وزارة الرياضة.

وبهذه المناسبة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أن استمرار استضافة المملكة للعديد من الفعاليات الرياضية العالمية المتنوعة، ومنها بطولة العالم “إيه بي بي فورمولا إي”؛ يعد انعكاسًا واضحًا للدعم والاهتمام الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي من قبل القيادة الرشيدة -حفظها الله-“.

وقال سموه: “نحظى بدعم استثنائي من قبل قيادتنا الرشيدة، والتي مكنت القطاع الرياضي في المملكة من التألق في ملف استضافة أبرز الأحداث الرياضية الكبرى، ما انعكس بصورة مباشرة على تعزيز خبرات أبناء وبنات الوطن العظيم، ووصولهم إلى مستويات احترافية عالية في إدارة وتنظيم هذه الأحداث، الأمر الذي جعل من المملكة وجهةً رياضيةً عالميةً مفضلةً لكل الرياضيين، وفي مختلف الرياضات بلا استثناء”.

وتصنف الجولتان المقبلتان اللتان تحتضنهما جدة، بأنهما الثالثة والرابعة على التوالي، ضمن السباق العالمي الكبير الذي يقام هذا العام في نسخته الـ(11)، حيث سيشارك في الحدث 22 متسابقاً، يمثلون 11 فريقاً، من مختلف دول العالم، يتنافسون جميعًا على نسخة معدلة من حلبة كورنيش جدة بطول 3كم، يتقدمهم السويسري نيكو مولر والبريطاني جيك دنيس من فريق أندريتي، والألماني ماكسيميليان غونتر، والفرنسي جان إيريك فيرجن من فريق دي إس بينسكي، والهولندي روبن فرينز، والسويسري سيباستيان بويمي من فريق إنڤجن ريسينغ، والنيوزيلنديان ميتش إيفانز ونيك كاسيدي من فريق جاكوار تي سي إس ريسينغ، والألماني ديفيد بيكمان، والبريطاني دان تيكتوم من فريق كوبرا كيرو، والبربادوسي زين مالوني، والبرازيلي لوكاس دي غراسي من فريق لولا ياماها ABT، والهولندي نيك دي فريس، والسويسري إدواردو مورتارا من فريق ماهيندرا ريسينغ، والبريطاني جيك هيوز، والبلجيكي ستوفيل فاندورن من فريق مازيراتي إم إس جي، والبريطانيان تايلور بارنارد، وسام بيرد من فريق نيوم ماكلارين، والبريطاني أوليفر رولاند، والفرنسي نورمان ناتو من فريق نيسان، والألماني باسكال فيرلين، والبرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا من فريق تاغ هوير بورشه.

وكانت الجولةُ الأولى من منافسات الموسم الـ(11) من بطولة العالم “إيه بي بي فورمولا إي”، قد أقيمت في البرازيل، فيما استضافت المكسيك الجولة الثانية، على أن تحتضن المملكة العربية السعودية الجولتين الثالثة والرابعة، على أن ينتقل السباق بعد ذلك إلى مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية للجولة الخامسة في شهر أبريل المقبل، وفي شهر مايو سيتنافس المتسابقون في موناكو الفرنسية، ثم تنتقل الجولات بعد ذلك إلى اليابان، والصين، وإندونيسيا، وألمانيا، لتكون المملكة المتحدة آخر محطةٍ في موسم “إيه بي بي فورمولا إي” بنسخته الحالية.

وتأتي استضافة هذا الحدث، تماشيًا مع الجهود المستمرة لوزارة الرياضة للمساهمة في تحقيق العديد من المستهدفات؛ ومنها الاهتمام بالطاقة النظيفة، نحو الوصول إلى بيئة مستدامة، ومكانة ريادية عالمية في هذا المجال، علاوةً على سعي الوزارة المستمر لدعم الاقتصاد الوطني، وبناء مجتمع رياضي نشيط يحقق الطموحات الوطنية.