أمانة جدة تطلق “خدمة إتلاف النفايات رقميًا”

جدة : البلاد

أطلقت أمانة محافظة جدة، عبر منصة مدينتي “خدمة إتلاف النفايات رقميًا”، للشركات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن رؤية الأمانة لتحقيق الاستدامة البيئية.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل عمليات الإدارة العامة لمشاريع النظافة في الأمانة وإتاحة استقبال طلبات إتلاف النفايات رقميًا، إضافة إلى تفعيل الشراكات والتكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، وتحقيق الاستدامة بجانب تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تقليل النفايات في المردم وتحويلها إلى موارد اقتصادية للصناعات الأخرى.

يذكر أن الأمانة تسعى جاهدة في تحسين خدماتها من خلال تطبيق الحلول الذكية، أتمتة العمليات التشغيلية، وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى خدمات النظافة والبيئة في المدينة، وتحسين جودة الحياة.