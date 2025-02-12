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أمانة جدة تطلق “خدمة إتلاف النفايات رقميًا”

صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1446 هـ      12 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 أطلقت أمانة محافظة جدة، عبر منصة مدينتي “خدمة إتلاف النفايات رقميًا”، للشركات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن رؤية الأمانة لتحقيق الاستدامة البيئية.

 وتهدف الخدمة إلى تسهيل عمليات الإدارة العامة لمشاريع النظافة في الأمانة وإتاحة استقبال طلبات إتلاف النفايات رقميًا، إضافة إلى تفعيل الشراكات والتكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، وتحقيق الاستدامة بجانب تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تقليل النفايات في المردم وتحويلها إلى موارد اقتصادية للصناعات الأخرى.

 يذكر أن الأمانة تسعى جاهدة في تحسين خدماتها من خلال تطبيق الحلول الذكية، أتمتة العمليات التشغيلية، وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى خدمات النظافة والبيئة في المدينة، وتحسين جودة الحياة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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