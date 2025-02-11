مايا دياب ونجوم ومشاهير المملكة يحتفلون بإطلاق مجموعة سنتربوينت رمضان 2025 في البوليفارد

جدة : البلاد

أطلقت سنتربوينت حملة إعلامية عن مجموعتها المتنوعة من الأزياء والإكسسوارات بإطلالة مميزة ومشرقة لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك بعنوان: “منوّر في رمضان”، وذلك في حفل ساهر أقيم في بوليفارد رياض سيتي، بحضور رازا بيج الرئيس التنفيذي لشركة سنتربوينت والمدير التنفيذي للعلامة التجارية سبلاش.

حضر الحفل النجمة اللبنانية مايا دياب، وعدد كبير من نجوم التمثيل والغناء في العالم العربي، وكذلك العديد من المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي، والشخصيات الإعلامية، إلى جانب مجموعة من أبرز أسماء عالم الموضة في المملكة.

وشهد الحفل حضور عرض التشكيلة الخاصة برمضان 2025، والتي جمعت بين الأناقة التقليدية واللمسات العصرية، إضافة إلى تقديم عروض فنية وترفيهية أثرت الأجواء في أمسية رائعة تعكس بهجة أجواء الشهر الفضيل.

وكشفت سنتربوينت عن مجموعتها الجديدة وعروضه الرمضانية، والتي تمثل خياراً مثالياً للباحثين عن الأناقة والراحة في الشهر المبارك، وتتميز برفاهيتها وأسلوبها الرفيع، ومزجها بين التقليدي والعصري من خلال علاماتها الشهيرة مثل؛ بيبي شوب، سبلاش، لايف ستايل، وشومارت.

وتشتمل مجموعة الأزياء والإكسسورات الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر على مواصفات الأناقة والراحة التي تجعلها مثالية لأجواء الشهر الفضيل، سواء ملابس الأطفال وعروضها المذهلة من البدلات والأطقم والفساتين والإكسسورات من بيبي شوب وسبلاش، وكذلك الأزياء والفساتين والقفاطين الفاخرة للفتيات والنساء، والأزياء الرجالية بتصاميمها العصرية ضمن أسلوب كلاسيكي.

وتضمنت مجموعة شومارت عدد كبير من الأحذية المتنوعة التي تناسب كافة الأذواق، سواء الأحذية والحقائب النسائية، والأحذية الرجالية بلمسة الأناقة العربية، وأحذية الأطفال بألوانها المبهرة، وكذلك التنوع في مجموعة لايف ستايل من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والمجوهرات والحقائب، إضافة إلى مجموعة ديكور المنزل والعطور والهدايا.

وتضفي التشكيلة الجديدة المصنوعة من مواد مُستدامة، مع اختيارات متعددة من الألوان، ضمن لمسات الرفاهية والفخامة؛ إطلالة عصرية ممزوجة بالمظهر العربي الأصيل لجميع المناسبات في ايام وليالي الشهر المبارك في الإفطار والسحور، وكذلك الاحتفال بالعيد في أجواء مميزة.

وتتوفر المجموعة الجديدة في متاجر سنتربوينت بجميع أنحاء المملكة والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعُمان، وكذلك عبر الموقع www.Centrepointstores.com.