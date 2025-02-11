الثقافية

الأمير فيصل بن سلمان يستلم وثيقة تاريخية بعثها الملك عبدالعزيز منذ مئة عام

صحيفة البلادaccess_time13 / شعبان / 1446 هـ      11 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، في مكتبه بالدارة, نادر أكرم الشريك الإستراتيجي لشركة “بين آند كومباني”؛ حفيد الصحفي والسياسي الهندي غلام رسول مهر، الذي قدم لسموه وثيقة تاريخية تعود إلى عام 1925، وهي خطاب أصلي وجهه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إلى جده.

 وقدم الأمير فيصل بن سلمان خلال تسلمه الوثيقة, شكره وتقديره لنادر أكرم على هذه المبادرة التي تجسد اهتمامه بتوثيق التاريخ والمحافظة على الإرث الثقافي، حاثًّا بهذه المناسبة كل من لديه مادة تاريخية على المساهمة في توثيقها وحفظها لدى دارة الملك عبدالعزيز، لما لذلك من دور مهم في إثراء الذاكرة الوطنية وتعزيز المعرفة بتاريخ المملكة العربية السعودية وتراثها العريق.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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