3 مواجهات قوية في انطلاق الجولة الـ 19 من دوري روشن

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن” بـ 3 مواجهات. في المواجهة الأولى يستضيف القادسية نظيره الرائد على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، والشباب يواجه الخليج على ملعب نادي الشباب في الرياض، والتعاون يستضيف الاتحاد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وتستكمل مباريات الجولة غدًا الجمعة بـ 3 مباريات، تجمع الأولى بين العروبة والوحدة على استاد جامعة الجوف في الجوف، والفيحاء يحل ضيفًا على النصر بملعب الأول بارك بالرياض، والأهلي يستضيف الفتح على مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وتختتم مباريات الجولة السبت المقبل بثلاث مواجهات؛ حيث يستضيف الخلود نظيره الرياض على ملعب نادي الحزم بالرس، والأخدود يواجه الاتفاق على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، وضمك يستضيف الهلال على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

ويحتل الهلال صدارة الترتيب بـ 46 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف الذي يحمل ذات الرصيد، يليهما النصر ثالثًا بـ 38 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن القادسية صاحب المركز الرابع. ويحل الأهلي خامسًا بـ 35 نقطة، فالشباب سادسًا بـ 29 نقطة، ثم الرياض سابعًا بـ 28 نقطة، قبل الخليج الثامن بـ 27 نقطة.

ويأتي التعاون في المركز التاسع بـ 24 نقطة، يليه ضمك العاشر بـ 22 نقطة بفارق الأهداف عن الاتفاق الـ 11, ثم الخلود في المركز الـ 12 بـ 19 نقطة، يليه الفيحاء في المركز الـ 13 بـ 16 نقطة, ثم الأخدود بـ 15 نقطة، بينما يحتل الرائد المركز الـ 15 بـ 14 نقطة، متفوقًا على العروبة بفارق الأهداف ما يجعل الفريق القادم من منطقة الجوف في مواقع خطر الهبوط، ثم الوحدة بذات المعاناة في المركز الـ 17 بـ 13 نقطة، وأخيرًا يأتي الفتح في المركز الـ 18 بعشر نقاط فقط.