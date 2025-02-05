(4) مواجهات في الجولة (12) من دوري أولى اليد

الدمام-البلاد

تتواصل اليوم الأربعاء منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي (2024-2025م)، بإقامة (4) مواجهات ضمن الجولة الثانية عشر، حبث ستنطلق أولى المواجهات عند تمام الساعة الـ (3:00) مساءً بلقاء يجمع ما بين الاتفاق والحزم على صالة الأول في الدمام.

وتلعب باقي المباريات عند تمام الساعة الـ (4:00) مساءً؛ إذ يلتقي السلام مع الهداية على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، ويتواجه الجيل مع الخويلدية على صالة نادي الروضة بالأحساء، فيما يحل الجزيرة ضيفاً على الفتح بصالته في الأحساء.

ويتصدر الفتح سلم الترتيب العام للبطولة برصيد (18) نقطة، يتبعه الاتفاق في المركز الثاني بـ (14) نقطة، ثم السلام ثالثاً برصيد (12) نقطة، والاتفاق رابعاً بـ (11) نقطة، ويأتي الحزم والجيل في المركزين الخامس والسادس توالياً برصيد 10 نقاط لكلً منهما، ويحل الجزيرة سابعاً بـ (6) نقاط، والعيون ثامناً بـ (5) نقاط، ويقع الهداية في المركز التاسع بنقطتين.