طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بالصلصة

تعد الفاصوليا البيضاء مصدراً جيدًا لمضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين هـ، وبعض المعادن مثل الزنك، والمنغنيز، والسيلينيوم، والنحاس

المقادير اللازمة

فاصوليا بيضاء

ماء

2 كوب صلصة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم مركزة

بصلة مفرومة ناعم

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة كمون

كوب مرقة

سمنة

طريقة العمل

تسلق الفاصوليا في الماء حتي تمام النضج

يشوح البصل في قليل من السمنة حتي يذبل

يضاف له الفاصوليا وتشوح

تضاف للفاصوليا الصلصة والملح والفلفل والكمون والصلصة المركزة والمرقة

تترك حتي تتسبك علي نار متوسطة

ثم تقدم ساخنة مع الأرز الأبيض