مذكرة تعاون لتطوير قطاعي التأمين والسوق المالية

الرياض : البلاد

وقّعت هيئة السوق المالية وهيئة التأمين اليوم، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في تطوير قطاعَي السوق المالية والتأمين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع المالي وتكامل أدواره.

وجرت مراسم التوقيع بحضور نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية يوسف بن حمد البليهد، والرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي، حيث مثّل هيئة السوق المالية في التوقيع وكيل الهيئة للتمويل والاستثمار عبدالله بن محمد بن غنام، فيما مثّل هيئة التأمين وكيل الرقابة عبدالله بن صالح الحميد.

وتركز المذكرة على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتحسين الإشراف والرقابة على الشركات العاملة في قطاع التأمين المدرجة في السوق المالية، إلى جانب العمل على تطوير القطاعين معًا ليكونا معززين للاستقرار والنمو الاقتصادي. كما تسعى مذكرة التعاون إلى تحقيق تكامل الأدوار بين الهيئتين واتساقها، بما يسهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع المالي وتمكينه من تحقيق مستهدفاته الاقتصادية والتنموية.