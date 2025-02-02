المرأه صحة و عافية

طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج

نيفين عباسaccess_time4 / شعبان / 1446 هـ       2 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

معجون الكاري الاصفر هو الاخف بين نكهات الكاري الثلاث لأنه يحتوي علي كمون وكركم ما يجعله سهل وخفيف الهضم

المقادير اللازمة

صدر دجاج مقطع مكعبات
ملعقة كبيرة معجون كاري اصفر
ملح وفلفل وبهارات
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
بصلة مفرومة
فلفل بارد ملون مقطع مكعبات
بازلاء
كرفس مفروم
ارز بسمتي
ماء

طريقة العمل

تسخن زبدة وزيت في مقلاة
تضاف مكعبات الدجاج وتقلب حتي تصبح ذهبية
يضاف لها الملح والفلفل والبهارات والكرفس والثوم والبصل والكاري والفلفل الملون
تقلب حتي تنضج
يضاف لهم الارز والماء والبازلاء
تترك حتي يتشرب الارز الماء
ينقل علي نار هادئة
يترك حتي تمام النضج
ثم يقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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