طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج

معجون الكاري الاصفر هو الاخف بين نكهات الكاري الثلاث لأنه يحتوي علي كمون وكركم ما يجعله سهل وخفيف الهضم

المقادير اللازمة

صدر دجاج مقطع مكعبات

ملعقة كبيرة معجون كاري اصفر

ملح وفلفل وبهارات

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

بصلة مفرومة

فلفل بارد ملون مقطع مكعبات

بازلاء

كرفس مفروم

ارز بسمتي

ماء

طريقة العمل

تسخن زبدة وزيت في مقلاة

تضاف مكعبات الدجاج وتقلب حتي تصبح ذهبية

يضاف لها الملح والفلفل والبهارات والكرفس والثوم والبصل والكاري والفلفل الملون

تقلب حتي تنضج

يضاف لهم الارز والماء والبازلاء

تترك حتي يتشرب الارز الماء

ينقل علي نار هادئة

يترك حتي تمام النضج

ثم يقدم