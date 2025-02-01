ليلة استثنائية لـ«فنان العرب والنجوم».. محمد عبده عاد بحفل غنائي في موسم الرياض

الرياض – هاني البشر

عاد «فنان العرب» محمد عبده مجدداً لتقديم حفلاته الغنائية ضمن «موسم الرياض»، بأمسية استثنائية على المسرح الذي يحمل

اسمه بمنطقة «بوليفارد سيتي» في العاصمة الرياض.

بعد توقف استمر 13 شهراً بسبب المرض، وكان الفنان محمد عبده (76 عاماً) قد غاب عن المسرح منذ أن أحيا ليلتين غنائيتين

بمناسبة اليوبيل الماسي لفنان العرب يومي 30 و31 ديسمبر 2023، شارك فيهما فنانون محليون وعالميون، وشهدتا حضوراً جماهيرياً

كبيراً وغير مستغرب من جمهوره العريض.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق الحفلة طمأن الفنان محمد عبده الجميع على صحته وووجه الشكر للقيادة، معلقًا: أنا لم أتوقف

حتى أعود إنما كانت فترة نقاهة.

وكشف الفنان محمد عبده عن الفترة السابقة التي سبقت حفل عودته، مشيرًا إلى أنها كانت فترة نقاهة، معربًا عن سعادته الكبيرة

بحفله في الرياض.

وعلّق الفنان محمد عبده على وفاة الملحن ناصر الصالح: قائلًا الملحن ناصر الصالح ترك لنا أعمالًا جميلة، سعدنا بها شاركها معنا

وجدانيًا.

وأشاد الفنان محمد عبده بالتمازج بين الثقافتين الغربية والشرقية، مشيدًا ببرنامج الحفلات الذي يضعه القائمون.

ليلة «محمد عبده والنجوم»، لم تكن مجرد حدثٍ عادي، بل تُعد واحدة من أكثر الليالي التي أستمتع فيها الجمهور لانه وجد مزيجًا

فريدًا يجمع بين الطرب الأصيل والإبداع الفني، حيث وقف محمد عبده على خشبة مسرحه الشامخ برفقة المايسترو هاني فرحات،

وعدد من النجوم البارزين في الساحة الغنائية المحلية والعربية، يتقدمهم رابح صقر ووائل كفوري والعديد من النجوم إذ قدم فنان العرب

مزيجًا من أغانيه الخالدة التي شكّلت ذاكرة الأجيال، إلى جانب أعمال متجددة تُبرز الموسيقى الحديثة الحية في تقديم محتوى

موسيقي متجدد كان أبرزهم الاماكن وأختلفنا وغيره الكثير.