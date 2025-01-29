الرياضة غدًا.. أمير منطقة حائل يرعى انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2025

حائل- خالد الحامد

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل الدولي، غدًا, انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2025، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وذلك بمتنزه المغواة الوطني. ويضم رالي حائل تويوتا الدولي 2025 4 بطولات، هي: بطولة العالم للباها، وبطولة الشرق الأوسط للباها، وكأس آسيا للدراجات النارية، إضافة إلى بطولة السعودية تويوتا، وذلك بمشاركة 116 مركبة، تضم فئة السيارات 77 متسابقًا، منهم 32 متسابقًا محليًا، ضمن بطولة السعودية تويوتا، و38 متسابقًا دوليًا، و7 متسابقين في فئة الأساطير، و39 متسابقًا في فئة الدراجة النارية؛ منهم 6 متسابقين في فئة كوادز (الدراجات رباعية العجلات).