التصفيات النهائية لمسابقة المهارة الثالثة بجامعة الهند الإسلامية: احتفاء بالقرآن الكريم والسنة النبوية

جدة : البلاد

عقدت التصفيات النهائية لمسابقة المهارة بدورتها الثالثة في جامعة الهند الإسلامية بولاية كيرالا، تحت رعاية كريمة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في نيودلهي، وبالتعاون مع جمعية الحكمة الإسلامية بولاية كيرالا، وذلك خلال الفترة 3-5 يناير 2025م.

شارك في المسابقة 1022 متسابقًا ومتسابقة تنافسوا في عشرة فروع، وهي:

حفظ القرآن الكريم كاملًا للبنين. حفظ القرآن الكريم كاملًا للبنات. حفظ 15 جزءًا من القرآن للبنين. حفظ 15 جزءًا من القرآن للبنات. حفظ جزء عمَّ وتبارك للأطفال. حفظ متن الأربعين النووية للبنين. حفظ متن الأربعين النووية للبنات. حفظ متن أصول السنة للبنين. حفظ متن أصول السنة للبنات. مسابقة قرض الشعر العربي.

أقيم الحفل الختامي للمسابقة يوم الاثنين الماضي برعاية وتشريف فضيلة الشيخ الدكتور عواد بن سبتي العنزي، وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية، الذي زار جامعة الهند الإسلامية برفقة فضيلة الشيخ بدر بن ناصر العنزي (الملحق الديني بسفارة المملكة في نيودلهي) والأستاذ مشعل بن محمد العبد اللطيف (رئيس الاتصال المؤسسي بالوزارة).

استُقبِل الوفد من قِبَل رئيس جمعية الحكمة الإسلامية فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن محمد المدني، ومدير الجامعة فضيلة الشيخ فيصل بن أحمد، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات.

وخلال زيارته، التقى فضيلة الدكتور عواد العنزي بإدارة الجامعة واطلع على برامجها وأنشطتها، مثمنًا الجهود المبذولة في خدمة التعليم الشرعي.

وفي كلمته بالحفل، هنأ الفائزين وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية في دعم القرآن الكريم والسنة النبوية ونشر اللغة العربية وآدابها في مختلف أنحاء العالم.

التكريم وتبادل الدروع التذكارية

قدّم رئيس الجمعية درعًا تذكاريًا لوكيل الوزارة تقديرًا لدوره وجهود المملكة.

كما قدم مدير الجامعة درعًا آخر باسم الجامعة لوزارة الشؤون الإسلامية.

بدوره، سلم وكيل الوزارة درعًا تذكاريًا من الوزارة لجامعة الهند الإسلامية، تعبيرًا عن الشراكة والتعاون المثمر.

اختُتم الحفل بمأدبة غداء تكريمًا للوفد الزائر، في أجواء احتفالية تعكس روح التعاون بين المملكة العربية السعودية وجامعة الهند الإسلامية في خدمة الإسلام والمسلمين.