أعضاء غرفة الرياض المنتخبون حديثاً يتعهدون بتقديم كل الدعم لمنتدى المستثمرين الأجانب

الرياض : البلاد

استضاف منتدى المستثمرين الأجانب حفل استقبال كبير للإحتفاء وتهنئة الأعضاء المنتخبين الجدد لغرفة تجارة الرياض مؤخراً حيث جمع الحفل عدد من المستثمرين الأجانب وقادة الصناعة وكبار المهنيين وممثلي مجتمع الأعمال مما يعزز التزام المنتدى بتعزيز التعاون وفرص الإستثمار في المملكة.

كما اعرب الأعضاء المنتخبون حديثًا لغرفة تجارة الرياض أثناء حديثهم في هذه المناسبة عن تعهدهم بتقديم كل الدعم لمنتدى المستثمرين الأجانب ومن بين الحاضرين في الحفل تشمل الشخصيات البارزة نائبَي رئيس الغرفة السيد عبد الله الخريف والسيد عجلان سعد العجلان، وأعضاء مجلس الإدارة كل من المهندس إبراهيم عبد الرحمن الشيخ، والسيد محمد المرشد، والسيدة خلود عبد العزيز الدخيل.

يعتبر انتخاب الأعضاء خطوة مهمة نحو تعزيز دور غرفة الرياض في دعم النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي حيث افتتح السيد ظافر جاويد، الأمين العام لمنتدى المستثمرين الأجانب بكلمة ترحيبية والذي قال: ” إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بالأعضاء المنتخبين حديثاً ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من خلال جهد موحد يساهم في مبادرات هادفة مثل رؤية 2030 . ومع وجود أعضاء متنوعين من مختلف الدول في منتدانا، نتطلع إلى نمو مشترك ونجاح مستدام. وفق قوله.

وفي كلمته، قال المهندس عويس أحمد، رئيس منتدى المستثمرين الأجانب “إنني ارحب بالجميع وأهنئ الأعضاء المنتخبين الجدد ونحن ملتزمون بدعمهم وهذا لحظة نفرح فيها لأن جميع الأعضاء الذين دعمناهم حققوا الفوز الساحق في الإنتخابات مضيفاً أن غرفة تجارة الرياض التي تم تأسيسها في 20 سبتمبر عام 1961م، قد لعبت دوراً محورياً في تطوير مشهد الأعمال التجاري في المنطقة كلها على حد وصفه .

يلاحظ أنه تمت الموافقة مبدئياً على تأسيس غرفة تجارة وصناعة الرياض الذي كان آنذاك أمير منطقة الرياض . وقد شهدت الغرفة تطوراً كبيراً منذ انشائها وكان أول رئيس للغرفة هو عبد العزيز المقيرن.

ومع اعلان عن رؤية السعودية الطموحة 2030 في عام 2016م ، شهدت الغرفة نمواً ملحوظاً مع تغيير العديد من الأنظمة من اجل خلق بيئة اكثر ملائمة للمستثمرين الأجانب.

وقال المهندس عويس، صاحب فكرة انشاء صندوق الإستثمار الأجنبي وهو هيئة تجارية عليا تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين من مختلف الدول ” لقد ولد منتدى المستثمرين الأجانب في الوقت المناسب، ليكون الرابط المثالي بين غرفة الرياض والمستثمرين الأجانب” مضيفاً أن اهدافنا هي الترويج للمملكة العربية السعودية عالميًا، وتسهيل التجارة، وتوفير منصة للتفاعل بين المستثمرين الأجانب والمحليين وكذلك رجال الأعمال.

كما تحدث المهندس ابراهيم عبد الرحمن الشيخ ، العضو المنتخب حديثاً في غرفة تجارة الرياض بهذه المناسبة مؤكداً على أهمية التعاون قائلاً ” نحن نسعى إلى مزيد من الفرص في مجالي الإستيراد والتصدير خصوصاً في قطاع الطاقة . فنرجو منكم أن تشاركونا أي تحديات تواجهونها حتى يتسنى لنا مساعدتكم على حد زعمه .

ومن جهة ثانية ، أعربت خلود عبد العزيز الدخيل، عضوة أخرى في غرفة الرياض، عن امتنانها للتقدير والدور الذي يلعبه منتدى المستثمرين الأجانب في تعزيز الشمولية وبناء شبكات التواصل قائلة : “لا ينبغي أن يُطلق على هذا المنتدى إسم منتدى المستثمرين الأجانب فقط بل هو مبادرة محلية لأننا جميعًا جزء من المملكة العربية السعودية وتجارة الأعمال ليس لها الحدود، ونحن هنا لاستكشاف الفرص معًا”. وفق قولها.

وفي كلمته أكد نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله الخريف على التزام الغرفة بتنويع الاقتصاد وأهمية الاستثمار الأجنبي قائلاً “لدينا 16 لجنة متخصصة في الغرفة تركز على القطاعات ذات القيمة المضافة و نحن ملتزمون بدعم مختلف القطاعات والحكومة” مضيفاً ” أن مهمتنا هي رعاية كل سجل تجاري (CR)، ونحن نقوم حالياً بإدارة أكثر من 600,000 سجل تجاري .

كما اكد الخريف قائلاً ” تتعهد غرفة تجارة الرياض بدعمكم والدفاع عن مصالحكم لضمان نمو اعمالكم مما سيساهم بشكل كبير في دعم الإقتصاد السعودي ” حسب تعبيره .

حضر الفعاليات كبار المستثمرين الأجانب والمحترفين من مختلف البلدان مثل الهند وباكستان واليمن والمملكة المتحدة وسوريا ومصر وكندا وسلطنة عمان والسودان والأردن والعديد من البلدان الأخرى ومع استمرار المنتدى في تعزيز الشراكات الدولية، فإنه يلتزم بخلق بيئة مزدهرة وتعاونية للمستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية حيث تمثل الانتخابات خطوة مهمة نحو تعزيز دور غرفة الرياض في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي هذا السياق ، تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولاً اقتصادياً عميقاً في اطار رؤية 2030 حيث تهدف خطة الإصلاح نحو تنويع اقتصاد المملكة من خلال تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية اضافة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر مع تحديث مختلف الصناعات. وفي هذا الصدد، وقد أصدرت المملكة أكثر من 8,500 رخصة استثمار أجنبي في عام 2023م وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية 2.79 تريليون ريال سعودي بنهاية عام 2024م وفقًا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

وفي اثناء الفعاليات، قدم منتدى المستثمرين الأجانب الدروع التذكارية للأعضاء المنتخبين حديثاً في غرفة الرياض وكذلك لأعضاء فريق تنظيم المنتدى كرمز الإلتزام المشترك بدفع عجلة التنمية الإقتصادية في المملكة .

اختتم المهندس طلحة البرنامج من خلال توجيه الشكر والتقدير للضيوف الكرام والمستثمرين الأجانب والسعوديين وفريق تنظيم المنتدى على مساهمتهم في نجاح هذه الفعالية وفي الوقت نفسه وجه الشكر لإدارة فندق مداريم على دعمهم وكرم الضيافة والتعاون في تنظيم هذا الحدث العظيم .