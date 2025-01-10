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شاهد| ضمك يتخطى الرائد بثنائية في ” روشن”
الرياضة

شاهد| ضمك يتخطى الرائد بثنائية في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time11 / رجب / 1446 هـ      10 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق ضمك فوزًا غاليًا على نظيره الرائد بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي حمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري روشن.

سجل اللاعب نيكولاي ستانسيو الهدف الأول لفريق ضمك في الدقيقة 44. وجاء الهدف الثاني لفريق ضمك في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب فاروق شافعي.

بتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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