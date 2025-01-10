شاهد| ضمك يتخطى الرائد بثنائية في ” روشن”

البلاد- جدة
حقق فريق ضمك فوزًا غاليًا على نظيره الرائد بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي حمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري روشن.
سجل اللاعب نيكولاي ستانسيو الهدف الأول لفريق ضمك في الدقيقة 44. وجاء الهدف الثاني لفريق ضمك في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب فاروق شافعي.
بتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.
🔚 نهاية المباراة#ضمك يكسب #الرائد بثنائية نظيفة
شاهد أهداف اللقاء ⚽️⤵️#دوري_روشن_السعودي
#الرائد_ضمك | #SSC pic.twitter.com/4QNTHFpupr
— SSC (@ssc_sports) January 10, 2025