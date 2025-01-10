إحباط محاولتي تهريب أكثر من 6 كيلوغرام من “الشبو” في منفذي البطحاء والربع الخالي

جدة : البلاد

تمكّنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذي البطحاء والربع الخالي من إحباط محاولتي تهريب كمية من مادة الشبو، عُثِر عليها مُخبأة في مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذين.



وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى قَدِمت إلى المملكة إحدى الشاحنات عبر منفذ البطحاء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على (1.944) كيلوجرامًا من الشبو، مُخبأة في الصناديق الجانبية للشاحنة.

وفي المحاولة الثانية أوضحت الهيئة أنه قَدِمت إلى المملكة مركبة عبر منفذ الربع الخالي، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، عُثر على (4.140) كيلوجرامات من الشبو، مُخبأة في البطارية الخاصة بالمركبة، وذلك بإخفاء المضبوطات في تجويف البطارية.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وعددهما شخصان.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعت في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.​