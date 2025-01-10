شتاء جدة وبيت المواهب يشكلان تحالفا إبداعيا في مهرجان فبراير

جدة : البلاد

شكل شتاء جدة وبيت المواهب تحالفاً إبداعياً فريداً من نوعه، ممثلاً في الرئيس التنفيذي الأستاذ فهد السمحان و الأستاذ مازن خشيم، حيث تجمع هذه الشراكة بين سحر المدينة الساحلية جده وأجواء الإبداع التي يوفرها بيت المواهب وشتاء جده هذا التعاون يهدف إلى خلق تجربة ثقافية غنية ومتنوعة، تلبي تطلعات جميع أفراد المجتمع.

أبرز جوانب الشراكة:

سيشهد الشتاء الجداوي مجموعة واسعة من الفعاليات التي تجمع بين الفنون والثقافة والتراث، والتي ستقام في مختلف مواقع الفعالية. من المعارض الفنية إلى العروض المسرحية والحفلات الموسيقية، ستجد كل ما يرضي ذوقك، كما سيوفر بيت المواهب وشتاء جده مجموعة متنوعة من الورش التدريبية في مختلف المجالات الفنية، مما يتيح الفرصة للمبدعين من جميع الأعمار لتطوير مهاراتهم وإطلاق العنان لإبداعهم.

وسيتم تخصيص مساحات إبداعية مشتركة بين شتاء جدة وبيت المواهب، لتكون حاضنة للمواهب الشابة وتشجع على التبادل الثقافي، كما سيتم تنظيم برامج توعية فنية للأطفال والشباب، بهدف غرس حب الفن والثقافة في نفوسهم وتطوير قدراتهم الإبداعية.

أهداف الشراكة:

وتهدف الشراكة إلى تنشيط الحركة الثقافية في جدة من خلال تقديم باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية، تسعى الشراكة إلى إثراء الحياة الثقافية في المدينة وتحويلها إلى قبلة للفنانين والمبدعين ، كما تهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الشابة وتوفير لهم منصة لعرض أعمالهم وإبراز قدراتهم، بالإضافة إلى بناء مجتمع إبداعي متماسك، من خلال توفير فرص للتفاعل والتواصل بين الفنانين والجمهور.