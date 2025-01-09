ليلة غنائية بامتياز .. تجمع أميمة وعايض على مسرح عبادي الجوهر أرينا

جدة : البلاد

شهدت مدينة جدة ليلة غنائية على مسرح عبادي الجوهر أرينا، حيث تألقت الفنانة أميمة طالب والفنان عايض في حفل غنائي مميز، ضمن فعاليات تقويم جدة، بتنظيم شركة بنش مارك.

افتتحت الفنانة أميمة طالب الحفل بأداء مجموعة من أغانيها المميزة التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، من بينها أغنيتا “بتفقدني” و”ضعت منك”، حيث أبهرت الحضور بصوتها المميز .

بعد ذلك، صعد الفنان عايض إلى المسرح ليشعل الأجواء بأغانيه من ألبومه الجديد، مقدماً باقة متنوعة التي لاقت حماساً كبيراً من الجمهور حيث امتد وقت الحفل نصف ساعة إضافية.

تأتي هذه الحفلة ضمن سلسلة الفعاليات التي يقدمها تقويم فعاليات جدة في نسخته الجديدة .