للمرة الأولى في تاريخها| جدة تستضيف بطولة العالم للفورمولا إي في فبراير المقبل

• تتوفر تذاكر سباق جدة إي بري ابتداء من 70 ريالًا عبر موقع WeBook والفورمولا إي

• فريق نيوم مكلارين يتصدر جدول الفرق قبل انطلاق سباق المكسيك

• يمكن متابعة جميع سباقات الفورمولا إي عبر قنوات MBC وSSC

الرياض – هاني البشر

تستعد مدينة جدة مع بداية العام الحالي لاستقبال بطولة العالم للفورمولا إي في موسمها الحادي عشر للمرة الأولى، حين تستضيف الجولتين الثالثة والرابعة يومي 14 و15 فبراير المقبل، حيث ستكون هي الوجهة التالية بعد سباق المكسيك في هذه السلسلة من السباقات العالمية، التي يمكن متابعة جميع سباقاتها في الشرق الأوسط عبر قنوات MBC وSSC.



بعد افتتاح مثير للموسم الحادي عشر للفورمولا إي في البرازيل تعود البطولة من جديد لمواصلة رحلتها مع انطلاق الجولة الثانية في المكسيك يوم السبت 11 يناير، والتي ستشهد تحديات كبيرة، ومنافسة شرسة خصوصًا بين أبطال العالم للسائقين، باسكال ويرلين، وفريق نيوم ماكلارين والذي يدخل هذا السباق وهو متصدر بطولة الفرق بعد نهاية الجولة الأولى، حيث تمكن تايلور بارنارد، من الفوز بالمركز الثالث رغم انطلاقه من المركز السابع عشر، ليصبح أصغر سائق يصعد على منصة التتويج في تاريخ البطولة، وحل زميله في الفريق وسام بيرد في المركز الرابع، إضافة إلى ميتش إيفانز سائق فريق جاكوار تي سي إس ريسينغ والذي قدم أداء مميزِا في الجولة الأولى من البطولة، وتمكن من الفوز بالسباق رغم انطلاقه من المركز الأخير.

ويمكن لعشاق الفورمولا إي في الشرق الأوسط متابعة جميع الأحداث في سباق المكسيك، ودعم فريق نيوم ماكلارين للفورمولا إي ابتداءً من يوم السبت 11 يناير الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت السعودية، حيث يمكن مشاهدة التغطية التلفزيونية والبت المباشر للسباق ولجميع سباقات الموسم على قنوات SSC أو MBC، ويمكنكم زيارة موقع الفورمولا إي على الإنترنت للحصول على قوائم البث الكاملة لهذه البطولة.

وستنتقل بطولة العالم للفورمولا إي بعد سباق المكسيك إلى مدينة جدة، التي ستحتضن الجولتين الثالثة والرابعة، يومي 14 و15 فبراير المقبل على حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، وذلك بعد ستة مواسم ناجحة في الدرعية.

تتوفر تذاكر سباق جدة إي بري عبر WeBook وFormulae.com، وتبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمنطقة المشجعين من 70 ريالاً لليوم الواحد، أو 115 ريالاً ليومين، أما تذاكر اليوم الواحد للمدرجات فتبدأ أسعارها من 100 ريال لليوم الواحد، و170 ريال ليومين وتشمل الدخول إلى جميع الفعاليات الترفيهية داخل وخارج الحلبة، بما في ذلك الحفل الموسيقي، وسيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات قريبًا.

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