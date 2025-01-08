انتشار تواجد آر آند بي في عالم الموضة مع افتتاح متجرها الجديد في جدة

جدة : البلاد

تواصل آر آند بي توسعها الديناميكي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية مع الافتتاح الكبير لأحدث متجر لها في الأندلس مول، جدة. يمثل هذا الافتتاح البارز المتجر التاسع والأربعين للعلامة التجارية في المملكة ويعزز شبكتها الرائعة المكونة من 138 متجرًا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

يقع المتجر الجديد في موقع استراتيجي في واحدة من أهم وجهات التسوق في جدة، ويعكس التزام آر آند بي بتعزيز إمكانية الوصول للعملاء المهتمين بالموضة. يجسد موقع الأندلس مول تفاني العلامة التجارية في تقريب مجموعاتها وأسلوبها المميز إلى مجتمع الموضة النابض بالحياة في المملكة العربية السعودية. تمتد مساحة التجزئة الواسعة هذه على مساحة 8500 قدم مربع، وتعرض مجموعات للرجال والنساء والأطفال، مما يوفر تجربة تسوق قيمة.

وتؤكد هذه الإضافة الأخيرة على مسار نمو آر آند بي، حيث تتقدم بثقة نحو رؤيتها لتشغيل 250 متجرًا بحلول عام 2025. ولا يعزز التوسع الحضور القوي للعلامة التجارية في السوق السعودية فحسب، بل يُظهِر أيضًا استجابتها للتطور المستمر لقطاع البيع بالتجزئة والطلب المتزايد من العملاء.

يمثل افتتاح المتجر الجديد أكثر من مجرد مساحة للبيع بالتجزئة – فهو شهادة على العلاقة الدائمة بين آر آند بي والعملاء السعوديين ودورها في تشكيل رحلة الموضة في المنطقة.

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