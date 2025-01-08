لأول مرة بالمملكة.. وزارة الرياضة تنفذ مبادرةً مبتكرةً لذوي الإعاقة من فئة “الصم وضعاف السمع” في كأس السوبر الإيطالي

الرياض- البلاد

نفّذت وزارة الرياضة مبادرةً اجتماعيةً مبتكرةً، تُطبق لأول مرة في المملكة، ومُوجهة لذوي الإعاقة من “الصم وضعاف السمع”، وذلك خلال بطولة السوبر الإيطالي التي استضافتها المملكة في مدينة الرياض، خلال الفترة (من 2 إلى 6) يناير الجاري، في إطار سعيها المستمر للتأكيد على التزامها بدورها الاجتماعي، والذي يعد إحدى ركائز عمل الوزارة، من خلال تعزيز أسلوب الحياة الصحي لجميع فئات المجتمع.

وخلال البطولة التي حضرها ذوو الإعاقة من فئاتٍ عزيزة (الصم وضعاف السمع)، هيأت وزارة الرياضة تجربةً استثنائيةً، أسهمت في استمتاعهم بالمواجهات الثلاث التي أقيمت، وذلك بتوفير قميص فريد من نوعه، وفق أعلى المواصفات التقنية؛ يُحوّل التفاعل الجماهيري الكبير وأصوات الفرحة إلى اهتزازاتٍ عبر أجهزة استشعار متقدمة، بما يُتيح لهذه الفئات الغالية الشعورَ بأجواء المباراة بكل تفاصيلها؛ سواء كانت تلك اللحظات تسجيلَ أهدافٍ أو احتفالاتٍ أو تفاعلاً مع الأحداث المتواصلة، بما أسهم في عيش هذه الجماهير لحظاتٍ رائعة، لا تختلف بأي حالٍ من الأحوال عن الجماهير التي استمتعت بالبطولة.

ووجدت هذه المبادرة الاستحسان الكبير من قبل الفئة المستفيدة من هذه المبادرة؛ نظير سهولة تجربتها وانعكاسها الإيجابي المباشر على تواجدهم في مدرجات الملعب، ونقل كل ما حصل من تفاعلٍ كبيرٍ في اللحظة ذاتها، ما أسهم في نجاح هذه المبادرة النوعية والإنسانية في التوقيت ذاته.

تأتي هذه المبادرة، تأكيدًا من وزارة الرياضة على أهمية ترسيخ الثقافة الرياضية، ونشر مبادئها وقيمها السامية التي تلامس شرائح المجتمع كافة، وتهيئ لهم البيئة المناسبة للممارسة أو الاستمتاع بها في آنٍ واحد، إضافةً إلى تقديم رسائل إيجابية بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بما يتسق مع المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030؛ في تحسين الرفاة البدني والاجتماعي وأساليب الحياة الصحية المثالية في المجتمع المحلي.