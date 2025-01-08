رالي داكار 2025| الراجحي ينألق ويفوز بالمرحلة الرابعة.. والعطية يتراجع بشدة

البلاد- جدة

أحرز يزيد الراجحي فوزًا مثيرًا آخر في المرحلة الرابعة من رالي داكار السعودية 2025؛ ليتقدّم إلى المركز الثاني في الترتيب العام خلف هينك لاتيغان، في الوقت الذي واجه فيه ناصر العطيّة المتاعب.

وبعد أن خسر الكثير من الوقت في المرحلة الثالثة، عاد البطل السعوديّ ليردّ بقوّة على مسافة الـ 415 كلم الرابطة بين الحناكية والعلا، ليعيد نفسه إلى دائرة المنافسة على الفوز بالرالي.

وبقيادته سيارة تويوتا هايلوكس خاصة، تصدّر الراجحي المرحلة منذ بدايتها على التضاريس البركانيّة بين أخاديد العلا، وعزّز أفضليّته إلى 8 دقائق في نقطة ما، قبل أن يُحقّق الفوز بالمرحلة بـ 4:51 دقائق.

وبرز هينك لاتيغان سائق تويوتا وتوبي برايس زميل الراجحي في أوفردرايف ومارسيلو غيستالدي كأبرز منافسي الراجحي طوال اليوم، لكنّ لاتيغان قدّم الأداء الأكثر ثباتًا ليحافظ على صدارته للترتيب العام.

وحلّ خوان كروز ياكوبيني في المركز الثالث المبدئي، وتبعه مارتن بروكوب سائق فورد، ومن ثمّ دينيس كروتوف، بينما أكمل ماثيو سيرادوري ترتيب الستّة الأوائل.

في الأثناء، كان يومًا للنسيان للعطيّة الفائز باللقب خمس مرّات، حيث خسر 10 دقائق في الكيلومترات الـ 97 الأولى بسبب ثقبٍ، قبل أن يتوقّف مجدّدًا بعد 20 كلم؛ بسبب مشكلة في نظام التعليق الخلفي.

وتعيّن عليه الانتظار حتى وصول زميلته في داسيا كريستينا غوتييريز لتُساعد في تصليح سيارته ساندرايدر، ويتمكّن من المواصلة، لكنّه خسر 33 دقيقة بالرغم من النهاية الناريّة لمرحلته.

ولم يكن القطري الوحيد بين سائقي الصدارة الذين يُواجهون المتاعب اليوم الأربعاء، حيث خسر كلٌ من سيث كوينتيرو وبرايس وغيوم دي ميفيوس وغيرلان شيشري أكثر من نصف ساعة لقاء مشاكل متنوّعة.

وساهم كلّ ذلك في خلط الترتيب العام في فئة ألتيميت، حيث أصبح الراجحي ثانيًا على بُعد قرابة 7 دقائق عن لاتيغان، بينما يتواجد ماتياس إكستروم ثالثًا على بُعد 21:40 دقيقة.

وللمرة الرابعة في ستة أيام، فرض الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي أم) نفسه في فئة الدراجات النارية، محرزا لقب المرحلة بفارق 15 ثانية فقط عن الإسباني توشا شارينا (هوندا) الذي أصبح ثانيا في الترتيب العام وراء ساندرز.