أكاديمية طويق تعلن عن مساراتها للتعليم عن بعد عبر منصة “سطر”

الرياض : البلاد

أعلنت أكاديمية طويق عن مسارات التعليم عن بُعد عبر منصة “سطر” المتاحة مجانًا وعن بُعد، التي تتضمّن العديد من الدورات التدريبية والمشاريع التطبيقية في مختلف مجالات البرمجة والتقنيات الحديثة باللغة العربية، وتهدف المنصة إلى دعم وإثراء المحتوى التقني وتوفير تقنيات التعليم الإلكتروني لمختلف المهتمين بتطوير قدراتهم وخبراتهم في المجالات التقنية.

وتتيح منصة “سطر” عدة مسارات تعليمية أبرزها: مسار الطالب الجامعي، ومسار علم البيانات والذكاء الاصطناعي، ومسار ذكاء الأعمال، ومسار نظام (Linux)، ومسار تطوير تطبيقات (Flutter)، ومسار (Full-Stack .NET)، ومسار (Full-Stack Python)، ومسار تطوير تطبيقات (Android)، ومسار (Full-Stack JavaScript)، ومسار منهجيات وأُطر عمل المشاريع التقنية، ومسار لغة (Java)، ومسار تطوير تطبيقات (iOS)، وغيرها من المسارات التي تشمل على عدد من الدورات والمشاريع التعليمية المتكاملة بمحتوى تقني مُحدث، وشهادات إتمام مقدمة من أكاديمية طويق للمتدربين عند إتمام الدورات.

وتستهدف “سطر”، تمكين طلاب المرحلة الجامعيّة من خلال تقديم مسار تعليمي مخصّص لطلاب الجامعات بأكثر من 30 دورة مجانية؛ لتعزيز فهم الطالب للمناهج الجامعيّة في مجالات علوم الحاسب وأساسيات البرمجة، عبر تقديم شروحات تعليمية ومشاريع واختبارات تطبيقية متنوّعة، ويمكن الانضمام لمسار الطالب الجامعي وغيره من المسارات التعليمية مجانًا ومن أي مكان عبر الموقع الإلكتروني لمنصة سطر: https://satr.codes

وتُعد “سطر” إحدى المنصات التعليمية التابعة لأكاديمية طويق، التي توفّر عددًا من المسارات التعليمية المواكبة لتطوُّر التقنيات الحديثة، ويستفيد من المنصة أكثر من 800,000 مشترك من مختلف أنحاء العالم؛ بصفتها أول منصة من نوعها في تقديم دورات مجالات التقنيات الناشئة مجانًا باللغة العربية.