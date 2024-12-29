مهرجان “بلد بيست” يستعد لإطلاق منصة عالمية تجمع بين العروض الموسيقية والتجارب الثقافية في يناير المقبل

جدة – البلاد

تستعد “مدل بيست” لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان “بلد بيست” في قلب جدة التاريخية يومي 30 و 31 يناير المقبل، حيث ستتحول شوارع وأسواق “البلد” العريقة إلى مسرح نابض بالموسيقى والفن والثقافة، وسيجمع المهرجان عشاق الموسيقى والثقافة من كل مكان في أحد أهم المواقع السعودية التراثية المدرجة ضمن قائمة اليونسكو، ليعيشوا تجربة فريدة تمزج بين التاريخ والعروض الموسيقية الحديثة والأجواء الإبداعية الملهمة، مع نخبة من الفنانين المحليين والإقليميين والعالميين عبر أربعة مسارح رئيسية.

وعلى مدار يومين، سيقدم المهرجان لعشاقه تجربًة فريدًة متنوعة تجمع بين الموسيقى العالمية والمحلية، تشمل موسيقى الراب، والسول، والبوب، والموسيقى الإلكترونية، وغيرها من الأنماط الموسيقية.

وستشهد أجندة اليوم الأول مشاركة مغني الراب البارز من أتلانتا “غونا”، المعروف بألبوماته الناجحة، مثل WUNNA، ومغني الراب الأمريكي “جي آي دي”، إضافة إلى نجم الراب البريطاني الأمريكي ” 21 سافاج”، الحائز على جائزة الغرامي. كما تتضمن عروض اليوم الأول مشاركة المغني “مايكل كيوانوكا”، الحاصل على جائزة “ألبوم العام” لمسابقة “ميركوري” لعام 2020. أما على مستوى النجوم المحليين والإقليميين، سيشارك فنانون مثل الثنائي السعودي “دش داش”، و”ديسكو مصر”، والثنائي “سعود وفاروو”، و”غازي”.

وستتواصل العروض الموسيقية المميزة في اليوم الثاني مع مشاركة الفنانة الكندية “غوستلي كيسز” بألحان البوب الحالمة التي تميزها، ومنتج الهيب هوب الأمريكي الشهير “ميترو بومين”، وأيقونة الهيب هوب “ويز خليفة”، علاوة على مشاركة فرقة الروك السعودية النسائية “سيرة”، وفرقة “هاتس آند كلابس”.

واستنادًا إلى النجاح الاستثنائي لنسختيه السابقتين، يعد مهرجان “بلد بيست” زواره بتجربًة ثقافيًة شاملًة تتيح لمحبي الموسيقى والثقافة فرصة لإستكشاف الإرث العريق والثري الذي يتميز به حي البلد، من خلال استخدام أحدث تقنيات الإسقاط الضوئي، والفنون التفاعلية.

وبالإضافة إلى كونه أحد أبرز المهرجانات الموسيقية في المملكة، يحتفي “بلد بيست 2025” بالمواهب المحلية، ويدعم مجتمع الحرفيين والشركات الصغيرة من خلال شراكات مجتمعية هادفة، لضمان تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على المشهد الثقافي. وانطلاقًا من التزام راسخ بالحفاظ على سلامة المواقع التاريخية، تُجري “مدل بيست” الإجراءات واختبارات الصوت اللازمة لحماية المباني الأثرية من أي تأثيرات صوتية.

وقال أحمد العماري (بالو)، الرئيس التنفيذي الإبداعي في “مدل بيست”، “نعود مجددًا إلى مهرجان “بلد بيست” بطيف متنوع من التجارب الغامرة. ومن خلال عروض موسيقية جديدة ومبتكرة، سيستمتع جمهور المهرجان، كما عودناه، بتجربة فنية موسيقية آسرة ومُهلمة تمزج الماضي بالحاضر والمستقبل”.

المهرجان هذا العام ليس مجرد احتفال موسيقي; بل هو مساحة مفتوحة تلتقي فيها الأصوات والتجارب الفنية من مختلف الثقافات، ليلهم الأجيال القادمة ويدعوهم للاحتفاء بتراثهم العريق.