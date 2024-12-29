“شركة الدرعية” توقع اتفاقية تعاون لتفعيل الأتمتة والحلول السحابية للصحة المهنية للعاملين في مشاريعها

الدرعية : البلاد

وقعت شركة الدرعية وشركة لين لخدمات الأعمال, اتفاقية تعاون تهدف إلى أتمتة التقييمات الصحية للعاملين في مشاريعها، وتفعيل الحلول السحابية لأتمتة طلبات الاختبارات المعملية، وتبادل الخبرات والمعرفة المتعلقة بالصحة المهنية، في إطار الجهود المبذولة لتطوير منطقة الدرعية، وتعزيز مكانتها موقع يلبي جميع متطلبات السكان والزوار، وتفعيل إسهامها في التنمية الثقافية والاقتصادية للمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الثقافة والفنون والتراث.

وتضمنت الاتفاقية تشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون الثلاثة ضمن الاتفاقية، إذ يشمل المجال الأول أتمتة التقييم الصحي للعامل، ويتضمن التعاون في تحليل المخاطر المهنية، وبناء تقييمات طبية دقيقة ومخصصة لكل وظيفة، والتعاون في بناء وتفعيل سجل الصحة المهنية، وجمع جميع بيانات مراكز الرعاية الصحية، وتفعيل حلول الأعمال الرقمية الخاصة بشركة لين لخدمات الأعمال لأتمتة الاختبارات الوظيفية المسبقة والدورية لدى شركة الدرعية، وربط وتكامل حلول الأعمال الرقمية.

ويشمل المجال الثاني للتعاون بين الطرفين, تفعيل الحلول السحابية بهدف أتمتة طلبات الاختبارات المعملية، بينما يشمل المجال الثالث جانب تبادل الخبرات والمعرفة في المعلومات والأبحاث، والتعاون للمواءمة مع لوائح المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.