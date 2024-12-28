رئيسة الاتحاد السعودي للريشة مي الرشيد: أشكر وزير الرياضة وسنعمل بروح الفريق 

البلاد- جدة

أعربت مي بنت عبيد العبدالله الرشيد في أول تصريح لها بعد فوزها برئاسة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة للدورة الانتخابية 2024-2028، عن خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ولصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على دعمهما المستمر وجهودهما الكبيرة في تعزيز الرياضة السعودية والارتقاء بالاتحادات الرياضية.

وأشادت الرشيد بالدور البارز الذي قامت به اللجنة العامة لانتخابات الاتحادات الرياضية، مثمنة جهودهم في إنجاح العملية الانتخابية وإرساء معايير الشفافية والعدالة، وأكدت في تصريحها، “نحن أمام تكليف عظيم يتطلب العمل الدؤوب والإخلاص لتحقيق أهدافنا في خدمة الرياضة السعودية، وسنسعى مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة بروح الفريق الواحد لتطوير رياضة الريشة الطائرة، ومعالجة التحديات، واستثمار الكوادر الوطنية المؤهلة لرفع مستوى الأداء وتحقيق الإنجازات التي تليق بوطننا الغالي.”

وأعربت عن فخرها بزملائها أعضاء مجلس الإدارة، محمد بن عبداللطيف عبدالملك آل الشيخ ،سلطانة بنت محمد بن صالح بن سلطان، عبدالرحمن بن مشاري مساعد العنقري، عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالله الربدي، ناصر بن خالد ناصر الحواسي، مشعل بن محمد سليمان العمرو، عزيزة بنت عوض معيض الزهراني.

وأشارت إلى أن هذه الكفاءات الوطنية المميزة تمثل دعامة أساسية لتحقيق النجاح، مؤكدة التزامها بالعمل مع الفريق لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وطموحات المجتمع الرياضي.

وختمت تصريحها بالقول: “رئاستي للاتحاد هي مسؤولية وطنية كبيرة، وأعد بأن أبذل كل ما في وسعي لتحقيق الإنجازات ورفع راية المملكة في جميع المحافل الدولية، سائلين الله التوفيق والسداد.”