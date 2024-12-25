5 كؤوس و3 أشواط للبطولات المبدئية لأبطال الميادين في الأسبوع الحادي عشر من موسم سباقات الرياض

الرياض – محمد الجليحي

يشهد نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض الأسبوع الحادي عشر من موسم سباقات الرياض في حفلاته الثلاث 70 و71 و72 أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 26-27-28 من ديسمبر 2024،بمجموع إثني عشر شوطًا لكل حفل، كما تختلف فيها درجاتها وتصنيفاتهاوأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة.

حيث ينطلق أولى أشواط يوم الخميس فيتمام الساعة 3:25 عصراً المخصص للأفراس مفتوح الدرجات على مسافة1200 متر ويُختتم بشوط الخيل المبتدئة على مسافة 2000 متر .

وفي حفل يوم الجمعة، خصص الشوط السابع بكأس الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ، للخيلالعربية وبجائزة قدرها 300 ألف ريال ، وفيه يبرز المرشح الجواد تركي الخالديهالثاني والفرس ميثاء الخالديه لإسطبلات الخالدية.

وفي ثامن الأشواط الذي يحمل اسم كأس الأمير فهد بن جلوي على مسافة1200 متر وبجائزة قدرها 300 ألف ريال ، وفيه يبرز الجواد مصيح للأميرسعود بن محمد العبدالله الفيصل وكذلك الجواد ويليام تيل للأمير فيصل بن خالدبن عبدالعزيز.

أما تاسع الأشواط فسيكون على كأس الأمير عبدالله بن جلوي لأعمارالثلاث سنوات وبجائزة قدرها 300 ألف ريال وفيه تبرز الفرس هلا لأبناء احمدمحمد محمود فستق وكذلك الفرس سنافيه للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح.

وفي آخر ثلاثة أشواط من حفل الجمعة خصصت للبطولة المبدئية لأبطال الميادينوبجائزة 300 ألف ريال لكل شوط.

وفي سباقات يوم السبت، خصص الشوط العاشر بإسم كأس هيئة الإذاعة والتلفزيون لأعمار السنتينوبجائزة قدرها 150 ألف ريال وعلى مسافة 1600 متر وفيه يبرز المرشح الجوادمتميز للمالك احمد عبدالرحمن حمد السعدي وكذلك الجواد صياح لإسطبلالفرح وأيضاً الجواد جده بيتش لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وفي ختام الأشواط من حفل السبت، سيكون على كأس وزارة الرياضة لأعمارالثلاث سنوات وعلى مسافة 1800 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال ،والمعطيات والترشيحات تذهب للفرس دانس ديسير للشيخ عبدالله حمود المالكالصباح وكذلك الفرس تمدها لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.